Hagel bei Bad-Bunny-Konzert: „Haben zu schreien angefangen und hatten Panik“

Ein Unwetter mit riesigen Hagelkörnern hat zum Abbruch eines Konzerts des puerto-ricanischen Popstars Bad Bunny in Mailand geführt. Am Abend ging ein derart schweres Unwetter nieder, dass die rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Hause geschickt werden mussten. Laut Berichten wurden mehrere Personen durch Hagelkörner am Kopf leicht verletzt.

Beste Laune

Mitten im Geschehen befand sich auch eine Kärntnerin, die von ihren Eindrücken vor Ort berichtet: „Wir waren um circa 19 Uhr beim Bad Bunny-Konzert, das Wetter war heiß, die Leute haben geschwitzt, es war extremst viel los und alle hatten eine gute Laune – alles war perfekt.“ Nach etwa sechs bis sieben Liedern machten sich während des einsetzenden Sonnenuntergangs erste Blitze bemerkbar.

„Die Leute hatten Panik“

Aufgrund einer Unwetterwarnung wurde die Show zunächst unterbrochen, woraufhin kurz darauf heftiger Niederschlag einsetzte: „So einen intensiven Regen habe ich noch nie erlebt, wir waren komplett nass“, schildert die Leserin. Wegen der Wetterlage wurde die Evakuierung der Zuschauerfläche eingeleitet. Noch während die Menschen das Gelände verließen, setzte der Hagel ein: „Es waren nicht nur kleine, sondern auch welche mit drei bis vier Zentimeter Durchmesser, die Leute haben zu schreien angefangen und hatten Panik.“

„Sind zu den Autos gerannt“

Auch die Straßen abseits des Konzertareals verwandelten sich nach ihren Beobachtungen in eine Wasserfläche: „Viele der Besucher sind dann zu den Autos gerannt und haben das Unwetter abgewartet.“ Trotz des unglücklichen Endes des Konzertes hebt sie die gute Stimmung hervor, bevor das Wetter einsetzte.



