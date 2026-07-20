Medienförderung neu: Das hat die Regierung jetzt vor

Der österreichische Medienstandort soll gestärkt werden, daher wurde am Montag, 20. Juli 2026, die neue Förderstruktur beschlossen und so der Weg zur neuen Journalismusförderung geebnet. Wir haben alle Infos für euch.

Trotz des hohen Spardrucks möchte man die österreichische Medienlandschaft stärken und so gegen Fake News und Falschinformationen vorzugehen, heißt es in einer Aussendung des dafür zuständigen Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport. Man müsse „in qualitätsvolle und kritische Medien“ investieren, ist sich Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler sicher. Mit den neuen Förderungen möchte man vor allem auch in einen unabhängigen Journalismus investieren und so eine „vielfältige und resiliente Medienlandschaft“ schaffen.

Neue Journalismusförderung kommt „erst“ 2028

Ab 2028 sollen so alle Förderungen im Medienbereich schrittweise auf die neue Journalismusförderung umgestellt werden, wobei die Sicherung von journalistischen Arbeitsplätzen und redaktioneller Leistung im Mittelpunkt stehen soll. Gleichzeitig dürften auch Innovationen, digitale Geschäftsmodelle und Medien-Start-ups profitieren. Im Mittelpunkt der Fördervergabe stehen außerdem redaktionelle Unabhängigkeit, Einhaltung ethischer Richtlinien, professionelles Arbeiten und die Erbringung journalistischer Leistungen im öffentlichen Interesse.

Zeitungszustellung wird gefördert

Außerdem werden für 2027 und 2028 je 22,5 Millionen Euro für die Zeitungszustellung zur Verfügung gestellt, damit der Wohnort keine Rolle spielt. „Es muss egal sein, ob jemand am Land lebt oder in der Stadt – alle sollen einen Zugang zu Qualitätsjournalismus erhalten“, so Babler. Je 22,5 Millionen Euro für die Jahre 2027 und 2028 werden auch in Form eines Fonds zur Förderung der digitalen Transformation ausgeschüttet. Medienunternehmen sollen in dieser Transformation unterstützt werde, wobei der Fokus künftig auf klar definierte, zukunftsrelevante Digitalisierungsprojekte gelegt wird. Um die Medienvielfalt weiter auszubauen, wird dabei auch die Mindestbemessungsgrundlage auf 100.000 Euro gesenkt. So sollen künftig auch kleinere und nichtkommerzielle Medienunternehmen einen leichteren Zugang zu dieser Förderung erhalten.

Fördercall „Young Media“ bringt sieben Millionen Euro

Schließlich sind noch zehn Millionen Euro für Medienkompetenz und den Fördercall „Young Media“ geplant. Hier gilt es, vor allem jungen Menschen Medienkompetenz und qualitätsvollen Journalismus näher zu bringen. Das gelinge bisher noch zu selten, so das Ministerium. Deshalb sollen künftig innovative, journalistische Jugendformate gefördert werden. Mit dem Fördercall „Young Media“ werden dann die „besten journalistischen Jugendformate“ unterstützt. Ab 2027 werden im Medienkompetenz-Bereich die Mittel von 700.000 auf zehn Millionen Euro erhöht, wobei der Fördercall alleine sieben Millionen Euro beinhalten wird. „Gerade in Zeiten von Desinformation, Fake News und gezielter Manipulation werden solche Angebote immer wichtiger“, ist sich Babler sicher.

Kritik von FPÖ und Grünen

Kritik an der neuen Förderstruktur gibt es vor allem von der Opposition. So sieht die FPÖ etwa den Umbau des Medienmarktes „zum staatlichen Lenkungsapparat“. FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker dazu: „Der Staat entscheidet, was ‚Qualität‘ ist, der Staat entscheidet, wer die ‚richtige‘ Gesinnung hat und der Staat entscheidet, wer Geld bekommt. Das ist keine Medienförderung, das ist Gleichschaltung per Förderprogramm.“ Kritik gibt es aber auch von den Grünen. „Too little, too late (Übersetzung: zu klein, zu spät)“, heißt es dazu etwa von der Grünen-Klubobfrau und Mediensprecherin Sigi Maurer. „Was heute präsentiert wurde, kommt nicht nur viel zu spät, sondern bleibt auch weit hinter dem zurück, was Österreichs Medien in der aktuellen Krise brauchen. Eine umfassende Reform wird wieder nur angekündigt und soll frühestens 2028 kommen, wenn überhaupt“, schüttelt sie den Kopf.