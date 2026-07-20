250 Tankstellen in Österreich wechseln ihre Besitzer

Mit dem Abschluss der Transaktion, der bis Ende des Jahres erwartet wird, sollen alle BP-Tankstellenstandorte in Österreich an das Schweizer Unternehmen Volenergy gehen. Im Rahmen einer Vereinbarung werden die Tankstellen aber weiter unter der Marke BP betrieben. Unklar ist, wie hoch der Kaufpreis für die 250 Tankstellen hierzulande war, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Nun wartet man noch auf die behördlichen Genehmigungen.

Österreich nicht erstes Land, in dem BP seine Tankstellen verkauft

Zusätzlich trennt sich BP übrigens auch von den Anteilen an drei Gemeinschaftsunternehmen, wie man bekannt gibt. Sowohl das als auch der Tankstellen-Verkauf geschieht im Rahmen einer Vereinfachung des Portfolios. Künftig möchte man wieder stärker in das Öl- und Gasgeschäft investieren und durch den Verkauf Kosten senken. Österreich ist übrigens nicht der erste Standort, an dem BP kräftig bei seinem Tankstellengeschäft spart. Verkauft hat man nämlich auch schon in den Niederlanden, in der Schweiz und der Türkei.