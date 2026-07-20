Sommerhitze: Mit diesen Tricks wird dein Garten zum Tierparadies

Die Hitze macht nicht nur Menschen und Haustieren zu schaffen. Auch Igel, Vögel und Insekten leiden unter hohen Temperaturen. Mit wenigen Handgriffen kann jeder Gartenbesitzer eine Oase für kleine Wildtiere erschaffen.

So schützt du die heimische Tierwelt bei hohen Temperaturen.

So schützt du die heimische Tierwelt bei hohen Temperaturen.

Schon kleine Veränderungen im Eigengarten helfen der heimischen Tierwelt. Wer Teile des Rasens wachsen lässt, Wildblumen pflanzt oder eine Wasserstelle aufstellt, schafft wertvolle Rückzugsorte für Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Igel.

Wasser und Schatten helfen

Besonders wichtig sind flache Wasserstellen an einem halbschattigen Platz. Ein kleiner Teich oder eine Vogeltränke kann Frösche, Libellen und Vögel anlocken. Bäume, Sträucher und Holzstapel spenden zudem Schatten und bieten Tieren Schutz vor der Hitze.

Weniger mähen, mehr leben

Naturschützer empfehlen außerdem, den Rasen insgesamt seltener zu mähen und auf Pestizide zu verzichten. Wildblumen wie Klee, Mohn oder Lavendel liefern Nahrung für Bestäuber. Kleine Öffnungen im Gartenzaun helfen zudem Igeln, Wasser- und Futterstellen sicher zu erreichen.