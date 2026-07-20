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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen kroatischen Strand.
Es gibt jedoch Ausweichmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Kroatien
20/07/2026
Urlauber aufgepasst

Abwasser-Panne in Kroatien: An diesen Stränden gilt jetzt ein Badeverbot

Wegen eines defekten Abwasserrohrs gilt im kroatischen Medulin ein Badeverbot an zwei Stränden. Die Behörden sperren die Abschnitte vorsorglich, wie aus Berichten hervorgeht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(226 Wörter)
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Ein Schaden an einem Rohr sorgt derzeit mitten in der Hauptreisezeit für Einschränkungen an der kroatischen Adria. In der Gemeinde Medulin an der Südspitze Istriens wurde für die Abschnitte Bumbiste und Centinera ein behördliches Schwimmverbot verhängt. Wo sonst Sommergefühle herrschen, warnen nun rote Flaggen vor dem Betreten des Wassers. Grund für die Maßnahme ist ungeklärtes Abwasser, das durch ein Leck in die See gelangt ist.

Aufhebung noch unklar

Obwohl die ersten Laboruntersuchungen der Wasserqualität noch keine bedenklichen Parameter aufzeigten, gehen die Verantwortlichen kein Risiko ein. Das Institut für öffentliche Gesundheit der Region Istrien begründet das Vorgehen mit dem vorsorglichen Schutz vor möglichen Gesundheitsrisiken, heißt es in Medienberichten. Die Sperre bleibt somit so lange bestehen, bis die Reparaturarbeiten am Rohrleitungssystem vollständig abgeschlossen sind und Folgetests verlässliche sowie dauerhaft stabile Ergebnisse liefern. Wann Badegäste wieder ins Meer dürfen, lässt sich noch nicht abschätzen.

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Zahlreiche Ausweichmöglichkeiten

Da die Region zu den stark frequentierten Urlaubszielen des Landes zählt, trifft die temporäre Schließung viele Reisende mitten im Sommerurlaub. Es gibt jedoch Ausweichmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, teilweise in Gehweite – weitere Küstenabschnitte und Badeplätze lassen sich zudem rasch mit dem Auto ansteuern.

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