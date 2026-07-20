Schwerer Unfall in Tirol: Lenker (74) im eigenen Fahrzeug eingeklemmt

Ein 74-jähriger Österreicher ist am Montag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Loferer Straße im Gemeindegebiet von Scheffau (Tirol) verletzt worden.

Der Mann war mit seinem PKW in Fahrtrichtung Söll unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen entgegenkommenden LKW prallte. „Dabei wurde der Mann in seinem PKW eingeklemmt und er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nachdem der Verunfallte von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr Ellmau aus dem Unfallfahrzeug geborgen worden war, wurde er nach erfolgter notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen“, erklären die Beamten der Landespolizeidirektion Tirol.

Straßensperre und hoher Sachschaden

Der 54-jährige österreichische LKW-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Loferer Straße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Erhebungen gehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.