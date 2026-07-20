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Das Bild auf 5min.at zeigt eine slowenische Tankstelle und eine Hand mit Geld.
Die Preise steigen deutlich an. Beim Diesel sind es über 13 Cent.
Slowenien
20/07/2026
Diesel und Benzin

Neue Treibstoffpreise in Slowenien: Deutlicher Anstieg ab Mitternacht

Auch im Nachbarland Slowenien steigen die Kosten für Kraftstoffe spürbar an. Ab Mitternacht treten erhöhte Preise für Benzin und Diesel in Kraft.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Ein Ausweichen zum Tanken ins südliche Nachbarland war für viele Menschen aus Österreich bislang eine beliebte Möglichkeit, um Geld zu sparen. In Österreich wurden die Treibstoffpreise zuletzt vor allem durch den anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie durch die Spannungen in der Straße von Hormus nach oben getrieben.

Im Regelfall spürbar günstiger

In Slowenien gestaltet sich die Preisbildung anders: Abseits der Autobahnen werden die Preise für Benzin und Diesel einmal pro Woche per staatlicher Verordnung festgelegt. Durch diesen Mechanismus beschränkt die slowenische Regierung die Gewinnmargen der Tankstellenbetreiber und schwächt abrupte Preisausschläge ab, weshalb das Tanken dort im Regelfall spürbar günstiger ist.

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Anstieg um über 13 Cent

Mit Wirkung ab Dienstag, dem 21. Juli, hebt die Regierung die Preise für Kraftstoffe jedoch deutlich an. Ab Mitternacht verteuert sich Benzin um 6,1 Cent und kostet fortan 1,649 Euro pro Liter. Noch deutlicher fällt der Anstieg beim Diesel aus: Hier erhöht sich der Preis um 13,2 Cent auf 1,855 Euro pro Liter. Dennoch bleibt der Kraftstoffbezug südlich der Grenze im Vergleich zu Österreich etwas preiswerter, sodass sich die Fahrt für Grenzpendler und Reiselustige weiterhin lohnen kann, wenn der finanzielle Vorteil auch nur noch gering ausfällt.

Preise im Überblick

TreibstoffartPreis Vorwoche SlowenienNeuer Preis Slowenien
Benzin1,588 €/l1,649 €/l
Diesel1,723 €/l1,855 €/l
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