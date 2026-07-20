Protestwoche angekündigt: Warum Österreichs Justiz eine Woche lang stillsteht

Aufgrund von 225 fehlenden Planstellen hält die Justiz eine Protestwoche ab. Während der Aktion entfallen Gerichtsverhandlungen.

In Österreichs Justiz herrscht nach Angaben der Richtervereinigung akuter Personalmangel, da landesweit 225 Planstellen fehlen. Um darauf aufmerksam zu machen, halten Richter und Staatsanwälte vom 12. bis 16. Oktober eine Protestwoche ab.

Zeitpunkt der Protestaktion bewusst gewählt

Gernot Kanduth, Präsident der österreichischen Richtervereinigung, erklärt dazu in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“: „In dieser Zeit werden keine Gerichtsverhandlungen stattfinden, keine Urteile ausgefertigt und die Amtstage werden nicht abgehalten. Es gibt breite Unterstützung und Zuspruch aus allen Bundesländern.“ Einzige Ausnahme bilden Verhandlungen, bei denen eine Unterbrechung Folgen mit sich bringen würde, diese werden somit weiterverhandelt. Der Zeitpunkt der Protestaktion wurde bewusst gewählt, da Richter alljährlich Ende Oktober bereits das Pensum eines ganzen Jahres geleistet haben.

„Muss keine Einmalaktion sein“

Der Unmut richtet sich gegen den Entwurf des Doppelbudgets, in dem trotz jahrelanger Forderungen keine zusätzlichen richterlichen oder staatsanwaltlichen Planstellen vorgesehen seien. Sollte der Bund nicht einlenken, stellt die Justiz weitere Schritte in Aussicht. Wie der Chef der Richtervereinigung im Bericht betont: „Die Protestwoche muss keine Einmalaktion sein.“