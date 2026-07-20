Wo am Dienstag in Österreich Gewitter und Schauer möglich sind

Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad präsentiert sich das Wetter am Dienstag zweigeteilt. Im Süden sind teils Schauer und Gewitter möglich, im Norden dürfte es den ganzen Tag über größtenteils trocken bleiben.

Das Wetter zeigt sich in Österreich am Dienstag, 21. Juli 2026, durch den Alpenhauptkamm zweigeteilt. Während im Süden des Landes bereits am Vormittag ein paar Wolkenfelder mit lokalen Schauern durchziehen, steigt die Schauer- und Gewitterneigung dort und über den Bergen am Nachmittag allgemein an. Im Norden wird es am Vormittag noch sonnig sein, am Nachmittag könnten weitestgehend harmlose Quellwolken dazukommen. Und die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen: „Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord.“ Die Temperaturen liegen in der Früh bei sieben bis 16 Grad und erreichen im Tagesverlauf 22 bis 27 Grad. Die höchsten Werte werden dabei im Osten des Landes erreicht.