Alkolenker flüchtet vor Polizei und rammt Lkw in Tirol

Passanten alarmierten die Polizei, nachdem ein offenbar alkoholisierter Mann mit seinem Auto losgefahren war. Der 56-Jährige flüchtete vor einer Streife, rammte einen Lkw und wurde wenig später an seiner Wohnadresse ausgeforscht.

Gegen 13.05 Uhr verständigten mehrere Passanten die Polizei. Sie hatten beobachtet, dass ein Mann, der offenbar alkoholisiert wirkte, in sein Auto stieg und vom Parkplatz auf die Kitzbüheler Straße fuhr. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg. Noch bevor die Beamten den Wagen anhalten konnten, bemerkte der Lenker das Polizeifahrzeug und beschleunigte.

Flucht endet nach Kollision mit Lkw

Der Mann fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kitzbühel und bog schließlich in den Gieringweg ein. Dort touchierte er mit seinem Auto einen abgestellten Lastwagen. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Lenker seine Fahrt fort. Wegen Gegenverkehrs verlor die Polizeistreife den Sichtkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug. Über das Kennzeichen konnten die Beamten den Halter rasch ausforschen. Wenig später trafen sie den 56-jährigen Niederländer an seiner Wohnadresse in Kitzbühel an. Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein noch an Ort und Stelle ab.

Mehrere Anzeigen folgen

Der 56-Jährige wird wegen der Alkoholfahrt und weiterer Verkehrsdelikte bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. Zusätzlich wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt. Gegen ihn besteht der Verdacht der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.