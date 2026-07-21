Decathlon ruft beliebten E-Scooter zurück: Kunden sollten handeln

Wer einen E-Scooter von Decathlon besitzt, sollte jetzt genau hinsehen. Wegen eines sicherheitsrelevanten Mangels ruft der Sporthändler mehrere Modelle zurück. Im schlimmsten Fall droht während der Fahrt ein gefährlicher Sturz.

Tausende Menschen nutzen E-Scooter täglich für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Jetzt warnt der beliebte Sportartikelhändler Decathlon vor einem sicherheitsrelevanten Defekt bei mehreren Modellen seiner Eigenmarke B’TWIN. Betroffene sollten ihre E-Scooter ab sofort nicht mehr benutzen.

Rahmen kann während der Fahrt brechen

Nach Angaben von Decathlon wurde der Mangel im Zuge interner Qualitätskontrollen entdeckt. Betroffen sind die E-Scooter SD500E und MD500E, die zwischen 1. September 2024 und 15. Juni 2026 verkauft wurden. Der Hersteller warnt, dass sich bei intensiver Nutzung Risse an der Verbindungsstelle zwischen Rahmen und Vorbau bilden können. Im schlimmsten Fall kann diese Verbindung brechen. Dadurch besteht die Gefahr, dass Fahrer plötzlich die Kontrolle über ihren E-Scooter verlieren und stürzen.

Vom Rückruf betroffen sind folgende Modelle der Marke B’TWIN: SD500E

MD500E

©Decathlon Betroffen sind die E-Scooter SD500E und MD500E, die zwischen 1. September 2024 und 15. Juni 2026 verkauft wurden.

Zu den betroffenen Artikelnummern gehören: 5234673

5263834

5177606

5244742

Auch die Referenznummern 8884183, 8873735, 8891701 und 8885601 sind Teil der Rückrufaktion.

Nutzung sofort einstellen

Decathlon appelliert an alle Besitzer der betroffenen Modelle, den E-Scooter bis auf Weiteres nicht mehr zu verwenden. Das Unternehmen hat eigens eine Rückrufseite eingerichtet, über die sich Kunden registrieren und die Reparatur veranlassen können.

Kostenlose Nachrüstung statt Rückgabe

Der Hersteller hat inzwischen eine technische Lösung entwickelt. Betroffene erhalten kostenlos ein Reparaturset mit einer zusätzlichen Verstärkung für die kritische Verbindungsstelle. Auch eine Montageanleitung wird mitgeliefert. Laut Decathlon lässt sich die Verstärkung einfach anbringen, sodass der E-Scooter anschließend wieder sicher genutzt werden kann. Die Nachrüstung ist für Kundinnen und Kunden kostenlos.

Warum der Rückruf ernst genommen werden sollte

Ein Bruch an einer tragenden Stelle des Rahmens kann besonders gefährlich sein. Passiert dies während der Fahrt, kann der Fahrer den E-Scooter kaum noch kontrollieren. Die Folge können schwere Stürze und Verletzungen sein. Wer nicht sicher ist, ob sein E-Scooter vom Rückruf betroffen ist, kann sich an den Decathlon-Kundenservice wenden oder die eigens eingerichtete Rückrufseite nutzen. Dort erfahren Kundinnen und Kunden, wie sie das kostenlose Reparaturset erhalten und ihren E-Scooter wieder sicher machen können.