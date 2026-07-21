Baby erleidet Schütteltrauma: Urteil gegen Stiefvater gefallen

Ein erst drei Monate altes Baby erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wird die Folgen wohl sein Leben lang tragen. Nun hat das Landesgericht Wels einen 22-jährigen Mann wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.

Ein Fall, der selbst erfahrene Ermittler erschüttert: Ein erst drei Monate altes Baby wurde im März dieses Jahres so schwer verletzt, dass es bleibende Schäden davontragen wird. Am Montag musste sich der damalige Lebensgefährte der Mutter deshalb vor dem Landesgericht Wels verantworten. Das Urteil: zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbedingt.

Baby erlitt schwere Kopfverletzungen

Laut Anklage soll der damals 22-Jährige das Kind am 16. März im Bezirk Vöcklabruck während der Betreuung schwer misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Baby heftig geschüttelt und ihm stumpfe Gewalt gegen den Kopf zugefügt zu haben. Das kleine Mädchen erlitt dabei ein Schütteltrauma, Hirn- und Netzhautblutungen sowie einen Schädeldachbruch. Nach den Feststellungen des Gerichts waren die Verletzungen lebensgefährlich. Das Kind wird nach derzeitigem Stand mit schweren Dauerfolgen leben müssen.

Angeklagter bestritt alle Vorwürfe

Vor Gericht wies der 22-Jährige sämtliche Anschuldigungen zurück. Nach den Erkenntnissen im Verfahren soll er jedoch bei der Betreuung des Säuglings rasch überfordert gewesen sein, wenn das Kind nicht aufgehört habe zu weinen. Der Schöffensenat sah den Vorwurf der schweren Körperverletzung dennoch als erwiesen an und verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, wobei acht Monate ohne Bewährung zu verbüßen sind. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung gaben weder der Angeklagte noch die Staatsanwaltschaft eine Erklärung ab. Damit ist die Entscheidung des Landesgerichts derzeit noch nicht rechtskräftig.

Schon in wenigen Tagen folgt der nächste Fall

Besonders bedrückend: Bereits in dieser Woche wird am Landesgericht Wels ein weiterer ähnlicher Fall verhandelt. Ein 29-Jähriger soll ebenfalls ein Baby durch heftiges Schütteln und massive Gewalteinwirkung am Kopf schwer verletzt haben. Der Beschuldigte bestreitet eine vorsätzliche Tat und gibt an, mit dem Kind auf dem Arm gestürzt zu sein. Ein Sachverständigengutachten soll diese Darstellung jedoch widerlegt haben. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Freiheitsstrafe von zwei bis 15 Jahren.