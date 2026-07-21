Großbrand in Dornbirn: Flammen erfassen Dach mitten in der Stadt

Meterhohe Flammen und dichter Rauch rissen Anwohner am frühen Dienstagmorgen aus dem Schlaf. Mitten in der Dornbirner Innenstadt stand ein Dachstuhl in Vollbrand, ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an.

Ein Feuer mitten im dicht verbauten Stadtzentrum hat am Dienstagmorgen einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte in der Marktstraße eintrafen, stand der Dachstuhl eines Gebäudes bereits lichterloh in Flammen. Rund 150 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer und verhinderten Schlimmeres.

Flammen schlagen aus dem Dach

Kurz nach 5 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild: Der Dachstuhl des Gebäudes stand bereits in Vollbrand. Wegen der engen Bebauung bestand die Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergreifen könnten. Deshalb konzentrierten sich die ersten Maßnahmen darauf, die umliegenden Gebäude mit sogenannten Riegelstellungen zu schützen und das Feuer einzudämmen.

Gebäude sofort durchsucht

Während draußen gelöscht wurde, kontrollierten Feuerwehrleute das betroffene Haus auf mögliche Bewohner. Glücklicherweise befand sich niemand mehr im Gebäude, sodass sich die Einsatzkräfte vollständig auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Nach ersten Informationen wurde der Dachstuhl vollständig zerstört. Auch die Dachgeschosswohnung erlitt erhebliche Schäden. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Modegeschäft. Ob dieses durch das Feuer oder das Löschwasser beschädigt wurde, war zunächst noch unklar. Zur Schadenshöhe konnten die Behörden am Morgen ebenfalls noch keine Angaben machen.

150 Feuerwehrleute im Einsatz

Für den Großeinsatz wurden insgesamt rund 150 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen alarmiert. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz, das mit sieben Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war. Zusätzlich standen zwei Notärzte bereit. Dank des raschen Eingreifens gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern.