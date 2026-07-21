Blindes Katzenbaby saß mitten auf der Straße: Jetzt kämpft es sich ins Leben zurück

Ein winziges Katzenbaby saß völlig allein am Straßenrand, blind, krank und dem Tod nur knapp entkommen. Für Tierschützer ist der Fall kein Einzelfall. Heuer wurden bereits so viele Katzenbabys gerettet wie noch nie.

Es war ein Anblick, der selbst erfahrene Tierschützer erschütterte. Nur wenige Minuten vom Tierschutzhof Pfotenhilfe entfernt entdeckte Geschäftsführerin Johanna Stadler am Straßenrand ein winziges Katzenbaby, mutterseelenallein, schwer krank und nahezu chancenlos.

©PFOTENHILFE Das wenige Wochen alte Tier litt an einem schweren Katzenschnupfen. Die Infektion hatte beide Augen bereits so stark zerstört, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten.

Nur ein Zufall rettete das kleine Leben

Auf dem Heimweg fiel Stadler plötzlich ein kleines Kätzchen auf, das regungslos am Straßenrand saß. Sie hielt sofort an und suchte nach weiteren Jungtieren oder der Katzenmutter, doch vergeblich. Beim genaueren Hinsehen wurde das ganze Ausmaß sichtbar: Das wenige Wochen alte Tier litt an einem schweren Katzenschnupfen. Die Infektion hatte beide Augen bereits so stark zerstört, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten. „Das arme Baby wäre sicher überfahren worden, wenn ich es nicht zufällig gesehen hätte“, erzählt Johanna Stadler. „Unser Tierarzt konnte die Augen nur noch reinigen und behandeln. Kitty wird für immer blind bleiben.“

Immer mehr ausgesetzte Katzenbabys

Der Fall ist für die Pfotenhilfe kein Einzelfall. Im Gegenteil: Noch nie mussten die Mitarbeiter so viele verwaiste oder ausgesetzte Katzenbabys versorgen wie in diesem Jahr. Zeitweise wurden gleichzeitig 22 Katzenbabys mit der Flasche aufgezogen, ein enormer Kraftakt. „Wenn wir das letzte Kätzchen gefüttert hatten, schrie das erste schon wieder nach Milch. An Schlaf ist da kaum zu denken“, schildert Stadler. Besonders große Sorgen bereiten derzeit die Geschwister Uschi, Carlo und Marcello. Ihre Mutter starb, nachdem sie vergiftet worden war. Die Katzenbabys waren damals erst wenige Tage alt und hätten ohne Hilfe kaum eine Überlebenschance gehabt. Die drei wurden rechtzeitig gefunden und auf den Tierschutzhof gebracht. Dort mussten sie zunächst wegen Schnupfen und Durchfall tierärztlich behandelt werden.

©PFOTENHILFE Noch nie mussten die Mitarbeiter so viele verwaiste oder ausgesetzte Katzenbabys versorgen wie in diesem Jahr.

Fundkatzen kurz vor der Geburt

Doch damit nicht genug: Derzeit kümmern sich die Mitarbeiter auch um mehrere trächtige Fundkatzen, die kurz vor der Geburt ihrer Jungen stehen. Viele der Tiere wurden ausgesetzt oder abgegeben. Hinzu kommen immer wieder Katzenbabys, deren Mutter überfahren wurde oder die auf Parkplätzen, Feldern, Müllinseln oder sogar im Wald ausgesetzt werden. Für Johanna Stadler zeigt die Situation einmal mehr, dass die gesetzliche Kastrationspflicht vielerorts nicht ausreichend umgesetzt wird. Dadurch komme es jedes Jahr zu ungewolltem Nachwuchs, mit dramatischen Folgen für die Tiere. Trotz aller Herausforderungen gibt es für Kitty und viele andere Katzenbabys zumindest Hoffnung. Auf dem Tierschutzhof erhalten sie medizinische Versorgung, Pflege und die Chance auf ein neues Zuhause. Für das kleine blinde Katzenmädchen beginnt damit zwar ein Leben ohne Augenlicht, aber immerhin eines in Sicherheit.