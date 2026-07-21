„Binnen Sekunden“: Beliebter Urlaubsort in Kroatien plötzlich überflutet

Am Montag, 20. Juli 2026, standen Bereiche in Meeresnähe im bei Kroatien-Urlaubern beliebten Städtchen Mali Losinj binnen kürzester Zeit unter Wasser. Was es damit auf sich hatte, erfahrt ihr hier bei uns.

Wie ein Video auf der Facebook-Seite von „Crometeo“ zeigt, stand die Promenade von Mali Losinj (Kroatien) in kürzester Zeit teils mehr als knöcheltief unter Wasser. Dem zuvorgegangen war ein kurzes Gewitter mit Wind und Regen. Erst beruhigte sich das Wetter, dann stieg aber plötzlich eben das Meer an. Und es hörte nicht auf, schwappte über die Mauern und war sammelte sich zentimeterhoch auf den Straßen.

Steigender Meeresspiegel sorgt für „Panik“ in beliebtem Urlaubsort

Im Video sind dabei auch mehrere Personen zu sehen, die durch das Wasser stapfen, einer Frau reicht dieses fast bis zu den Knien. Laut der kroatischen Zeitung „Jutarnji“ seien die Leute weggerannt und Panik sei ausgebrochen. Ein Augenzeuge berichtet demnach: „Binnen Sekunden stieg das Meer an und die gesamte Uferpromenade war überflutet.“ Ähnliche Phänomene haben sich auch in anderen Urlaubsorten wie Pula und Starigrad-Paklenica ereignet. Dort waren es heftige Wellen, die an die Küste schwappten. Immerhin: Das Wasser ging schon bald wieder zurück und Normalität kehrte in die beliebten Urlaubsorte ein.

Was ist ein Meteotsunami?

Was genau war aber geschehen? Es handelte sich um einen so genannten „Meteotsunami“. Damit dieser entsteht braucht es genau die richtigen Bedingungen. Dazu treffen Luftdruckschwankungen auf Meereswellen mit der gleichen Geschwindigkeit – und so schaukelt sich meist in Kombination mit Wind der Meeresspiegel quasi hoch. Manchmal hinterlassen Meteotsunamis, die kaum vorhergesehen werden können und oft aus dem Nichts kommen, auch große Schäden und Verwüstungen. Dazu ist im vorliegenden Fall aktuell aber (noch) nichts bekannt.