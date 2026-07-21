Österreichische Post kauft sich in Serbien ein: Was jetzt geplant ist

Wie man nun bekannt gibt, übernimmt die Österreichische Post 100 Prozent des serbischen Paketdienstleisters "D Express". Damit sichert man sich eine "noch stärkere Marktposition mit weiteren Wachstumschancen", heißt es.

In Serbien sollen vom Paketdienstleister „D Express“ dadurch neben den 27 Zustellbasen und einem Logistikzentrum auch die Mitarbeiter und Kundenverträge übernommen werden, erklärt man seitens der Österreichischen Post nun. Neu ist die Post in Serbien allerdings nicht, zählt man mit der 100-prozentigen Tochter „City Express“ im Balkanstaat doch schon seit vielen Jahren zu den etablierten Paketdienstleistern.

Österreichische Post möchte Stärken zweier Unternehmen bündeln

Durch die Transaktion möchte man jetzt jedenfalls die Stärken von „D Express“ und „City Express“ in einem gemeinsamen Unternehmen bündeln. „Dadurch entsteht einer der führenden privaten Paketdienstleister Serbiens mit einer noch stärkeren Marktposition und weiteren Wachstumschancen“, so die Post weiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, der Abschluss erfolgt vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen.

Alles über „D Express“ „D Express“ wurde im Jahr 2008 gegründet und hat sich schnell im serbischen Markt etabliert und festgesetzt. Im Jahr 2025 hat man bereits rund 14 Millionen Pakete transportiert und knapp 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. „D Express“ ist mit etwa 800 Fahrzeugen in ganz Serbien tätig und bietet seinen Kunden 35 Paketshops und mehr als 300 Paketstationen an. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 36 Millionen Euro erwirtschaftet.

©D Express Mehr als 300 Paketstationen betreibt D Express in Serbien.

Post will „in Märkten wachsen“ und „echten Mehrwert schaffen“

Post-Generaldirektor Walter Oblin spricht in dem Zusammenhang von einer „klaren internationalen Expansionsstrategie“. Und weiter: „Wir wollen in Märkten wachsen, in denen wir mit eigener Kompetenz und starker lokaler Präsenz echten Mehrwert schaffen können.“ Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket und Logistik Peter Umundum weiß, dass „D Express“ ein „starkes operatives Fundament“ mitbringen würde. Er ist sich sicher: „Gemeinsam mit City Express können wir unsere Netze schrittweise miteinander verknüpfen und unsere Stärken bündeln, wovon im Endeffekt alle Kund*innen profitieren werden.“