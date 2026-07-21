Österreich ist positives Zoll-Beispiel in der EU

Sechs Milliarden Produkte sind im Jahr 2025 laut Schätzungen der EU-Kommission aus Drittstaaten in die EU eingeführt worden. Und wieso Österreich in dem Zusammenhang als positives Beispiel angeführt wird, erfahrt ihr hier bei uns.

Gegenüber dem Jahr 2022 bedeuten diese rund sechs Milliarden Produkte übrigens einen Anstieg von fast 300 Prozent! „Schuld“ an der Menge ist überwiegend der Onlinehandel. Österreich ist dabei vor allem bei den Zollkontrollen ein EU-weiter Musterschüler und wird dementsprechend positiv im Bericht zur Marktüberwachungsstatistik von der EU-Kommission erwähnt. Während europaweit nämlich etwa zehn von einer Million eingeführter Waren zurückgewiesen worden sind, weil sie entweder den europäischen Standards nicht entsprachen oder gefährliche und/oder giftige Inhaltsstoffe enthielten, waren es in Österreich 20 Mal so viele Produkte, die aus dem Verkehr gezogen worden sind.

Finanzminister: „Es ist erfreulich, dass…“

Damit ist Österreich an Europas Spitze bei den Aufgriffen. Eine von 5.146 Waren mussten hierzulande zurückgewiesen werden. „Gemeinsam mit Slowenien, Zypern und Luxemburg zeigen diese Beispiele, wie effektiv Produktkontrollen sein können“, berichtet das Finanzministerium nun in Bezug auf den Bericht zur EU-Marktüberwachungsstatistik. Finanzminister Markus Marterbauer dazu: „Viele der aus Drittstaaten bestellten Waren entsprechen nicht den europäischen Sicherheits- und Gesundheitsstandards. Es ist erfreulich, dass der österreichische Zoll in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt und so für Fairness und Sicherheit sorgt.“

©BMF / Prinz Finanzminister Markus Marterbauer: „Es ist erfreulich, dass der österreichische Zoll eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt und so für Fairness und Sicherheit sorgt.“

Wo die meisten zurückgewiesenen Waren herkommen

Die meisten zurückgewiesenen Produkte finden sich übrigens in der Kategorie Gesundheit wieder, gefolgt von Elektronikwaren und Haushaltsprodukten. Insgesamt ist die Zahl der zurückgewiesenen Waren zwischen 2022 und 2025 beinahe um das Fünffache – von rund 6.500 auf mehr als 27.000 – gestiegen. Der größte Teil der beanstandeten Produkte kam aus China (rund 70 Prozent), gefolgt von Waren aus den USA und Großbritannien mit jeweils knapp sechs Prozent.