Höchste Unwetterwarnung an der Adria: Hier droht jetzt Riesen-Hagel

Für mehrere Länder an bzw. rund um die Adria wurde eine Unwetterwarnung ausgerufen - teils sogar der höchsten Stufe. Gewarnt wird vor Sturmböen, Starkregen und riesigen Hagelkörnern.

Bereits in den Vormittagsstunden ist ein Hagelunwetter in Teilen der Region niedergegangen. So zeigen etwa Fotos und ein Video auf der Facebook-Seite von „Crometeo“ die Hagelschauer rund um Istrien und die kroatische Mittelmeerküste. Doch das dürfte am heutigen Dienstag, 21. Juli 2026, erst der Anfang gewesen sein. Es drohen noch deutlich heftigere Unwetter – und das im beinahe gesamten Adriaraum, von Italien, über Kroatien und Slowenien bis nach Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina.

Schwerwiegende Entwicklungen in vielen Regionen möglich

Für all die genannten Regionen wurde teilweise die höchste Unwetter-Warnstufe ausgerufen. Stärkere Unwetter werden aber im gesamten Raum zwischen der italienischen Ostküste und der Westküste vor allem Sloweniens und Kroatiens erwartet. Darüber hinaus sind auch in den weiteren genannten Staaten schwerwiegendere Entwicklungen möglich, wissen Meteorologen.

Wo das größte Unwetterrisiko rund um die Adria besteht

Das Gebiet mit dem größten Unwetterrisiko beginnt laut der „Unwetter-Freaks“ auf der italienischen Seite südlich von Chioggia und betrifft unter anderem Urlaubsregionen wie Rimini, Pesaro und Ancona. Deutlich erhöht ist demnach die Unwettergefahr auch an der kroatischen Adriaküste von Istrien bis Dalmatien. „In einer hochexplosiven Luftmasse können sich bei einer enormen Windscherung mehrere starke Superzellen und Bogenechos entwickeln“, warnen die Experten.

Unwetterwarnung: Womit an der Adria jetzt zu rechnen ist

Dort, wo die höchste Gefahrenstufe ausgerufen worden ist, ist auch mit mittelgroßem bis großem Hagel zu rechnen. Italienische Experten sprechen in dem Fall von Hagelkörnern mit einem Durchmesser von sechs bis zehn Zentimetern. Vereinzelt schließt man auch riesigen Hagel im Durchmesser von zehn bis 15 Zenteimetern nicht aus. Außerdem wird auch mit starken Windböen besonders über der Adria gerechnet. Dort können sie auch besonders stark ausfallen – Meteorologen sprechen von Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h.

Am Nachmittag verstärken sich Gewitter in Italien

In Italien werden die heftigsten Unwetter in der Emilia-Romagna, in den Marken und entlang der Adriaküste bis in den Norden Apuliens erwartet. Eine erste Superzelle hat sich dabei schon gegen 10 Uhr am Vormittag bei Bergamo gebildet, wobei extrem heftige Hagelschläge mit jedoch noch kleinen Hagelkörnern dabei waren. Die Gewitter dürften sich am Nachmittag aber verstärken und vor allem zwischen der Romagna und den Marken dann nach Südosten ziehen.

Starke Gewitter und Unwetter auch in Kroatien möglich

In Kroatien werden laut der dortigen Meteorologen die stärksten Unwetter in der Region Split erwartet. Dort werden am späten Nachmittag und in den Abendstunden dann stürmischer Wind, starker Regen und Hagel erwartet. Apropos Kroatien: Dort hat sich am Montag, 20. Juli 2026, ein meteorologisches Phänomen ereignet. Die Promenadenregion eines beliebten und bekannten Urlaubsortes war binnen weniger Sekunden überschwemmt. Alles dazu hier: „Binnen Sekunden“: Beliebter Urlaubsort in Kroatien plötzlich überflutet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 13:33 Uhr aktualisiert