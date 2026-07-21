Nächste Pleite im Stiglechner-Umfeld: Firma schlittert in Insolvenz

Über das Vermögen der Petro Solutions GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen führt die Insolvenz auf die Pleiten der Julius Stiglechner GmbH und der Stiglechner Tankstellen GmbH zurück.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der 2010 gegründeten Petro Solutions GmbH beim zuständigen Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Unternehmensgegenstand ist der Betrieb von Autobahnraststationen, Autohöfen und Tankstellen samt Nebenanlagen sowie der Handel beziehungsweise die Vermittlung von tankstellentypischen Waren, Betriebsmitteln und Dienstleistungen sowie die Bereitstellung von Personal.

Gesellschaft für Stiglechner-Gruppe tätig

Der AKV informiert: „Nach den vorliegenden Angaben war die Gesellschaft zuletzt für die Stiglechner-Gruppe tätig. Sie stellte unter anderem Kraftfahrzeuge zur Verfügung, wickelte Leasing-, Versorgungs-, Facility- und Reinigungsverträge ab und fungierte als Verrechnungsstelle für öffentliche Abgaben wie Wasser, Kanal und Müll im Zusammenhang mit Tankstellenstandorten.“ Der Betrieb ist eingeschränkt aufrecht. Dienstnehmer werden nicht beschäftigt.

Millionenpleite bei Petro Solutions GmbH

Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Insolvenzschuldnerin im Wesentlichen auf die Insolvenzverfahren der Julius Stiglechner GmbH und der Stiglechner Tankstellen GmbH zurück. Als gruppeninterne Verrechnungsstelle kam es bei der Umstellung von Vertrags- und Leistungsverhältnissen zu erheblichen Abgrenzungs- und Abstimmungsschwierigkeiten. Ein abschließender Überblick über Forderungen und Verbindlichkeiten liegt derzeit nicht vor. Mangels kurzfristig verfügbarer Liquidität stellte die Schuldnerin ihre Zahlungen ein.

Formale Schließung des Unternehmens

Es sind 135 Gläubiger betroffen. „Laut Bilanz zum 31. Dezember 2024 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 6.866.312,54 Euro. Den Verbindlichkeiten stehen nach Angaben der Schuldnerin insbesondere Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen gegenüber, deren Werthaltigkeit von der weiteren Abrechnung und teilweise auch vom Verlauf verbundener Insolvenzverfahren abhängt“, heißt es in einer Aussendung vom AKV. Und weiter: „Die Schuldnerin hat der formalen Schließung des Unternehmens bereits vorab zugestimmt.“