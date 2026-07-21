305 Österreicher gehen „Teilzeit“ in Pension

Die Teilpension in Österreich ist mittlerweile etwas mehr als sechs Monate alt. Nun liegen auch die Daten des ersten halben Jahres vor. Nur etwas mehr als 300 Personen haben die neue Pensionsart bisher in Anspruch genommen.

Seit 1. Jänner 2026 ist es den Österreichern möglich, statt direkt in Pension zu gehen, die Teilpension in Anspruch zu nehmen. In dieser kann man neben einem regulären Pensionsverdienst auch noch daneben arbeiten – und so weiter auf das Pensionskonto einzahlen und sich damit den späteren kompletten Ruhestand noch etwas aufhübschen. Wie das ganze genau funktioniert, welche Arten es gibt und was es zu beachten gilt, könnt ihr unter anderem hier bei uns nachlesen: Neu 2026: Dein Weg in die Teilpension – was du alles wissen musst.

16 Teilpensionisten bei BVAEB und SVS zusammen

Die Teilpension ist damit etwas mehr als sechs Monate alt. Während bei der Versicherung für öffentliche Bedienstete, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) und bei der Versicherung für Selbstständige (SVS) die Zahlen für Juni bereits vorgelegen sind, ist das bei der PVA, dem größten Versicherer, erst jetzt der Fall. Diese lesen sich dabei ernüchternd. In den ersten sechs Monaten waren es bei der BVAEB etwa drei Personen, die sich für die Teilpension entschieden haben. Bei der SVS waren es mit 13 auch nicht gerade viele. Immerhin: Bei der BVAEB waren sechs, bei der SVS sechs Anträge mit Anfang Juli noch ausstehend.

Etwas mehr als 300 Personen in Teilpension

Die PVA hat die Juni-Daten nun ebenfalls der 5 Minuten-Redaktion zur Verfügung gestellt. Per 30. Juni 2026 – also im ersten halben Jahr – haben insgesamt 289 PVA-Versicherte die Teilpension in Anspruch genommen. Davon waren 227 Männer und 62 Frauen. Zum Vergleich: Mit Stand Ende Mai 2026 waren es insgesamt 245 Teilpensionisten, die die PVA gemeldet hat. Damit haben über die drei Versicherer hinweg gerade einmal etwas mehr als 300 Personen die neue Art, den Ruhestand mit einer Arbeit zu verbinden, in Anspruch genommen. Macht rund 50 Personen pro Monat. Immerhin: Mit Ende Februar waren es noch keine 50. Der Zustrom ist damit zwar weiter schwach, hat sich aber etwas verstärkt.

Sozialministerium zu Teilpension: „Es braucht Zeit“

Das dafür zuständige Sozialministerium, das ursprünglich deutlich mehr erwartet hatte, macht sich nach außen hin aktuell aber noch keine Sorgen. Gegenüber 5 Minuten merkt man an, dass es sich um „ein neues Modell“ handeln würde. „Es braucht Zeit, bis sich ein neues Instrument etabliert.“ Gleichzeitig würde man aber auch sehen, „dass wir noch intensiver darüber informieren müssen“.

„Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir die Informationsarbeit verstärken, damit Beschäftigte und Betriebe die Möglichkeiten der Teilpension kennen und nutzen können.“ Sozialministerium gegenüber 5 Minuten

Bringt Aktivpension auch in die Teilpension Schwung?

Ein Kritikpunkt an der Teilpension ist, dass man das Geld – aufgrund doppelter Bezüge – am Ende des Jahres bzw. Anfang des folgenden Jahres im Rahmen des Steuerausgleichs noch nachversteuern muss. Gerade bei Pensionisten, die daneben noch arbeiten, kommt hier oft eine große Summe zusammen, wie man anhand einiger Fälle sieht. Mehr dazu auch hier: Pension und Arbeit: Tausende Euro Nachzahlung „gar nicht so selten“. Dieses Problem könnte mit einer weiteren Maßnahme, die die Bundesregierung mit kommendem Jahr setzt, zumindest etwas abgemildert werden. Mit der Aktivpension: Wie Pensionisten in Österreich bald tausende Euro mehr bekommen könnten. Diese wird aber freilich erst mit dem Steuerausgleich für das kommende Jahr dann schlagend – also im Frühjahr 2028.