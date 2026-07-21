Kind (4) im Auto: Frontalcrash endet mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 21. Juli 2026, kam es gegen 8.45 Uhr auf der L5014 im Gemeindegebiet von Eggelsberg (Bezirk Braunau) zu einem schweren Unfall. Eine 38-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen von Geretsberg kommend in Richtung Guntershausen unterwegs. Auf der Rückbank befand sich ihr vierjähriger Sohn. Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Autos zu einem Frontalzusammenstoß.

Auto überschlug sich nach Kollision

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 38-Jährigen in den Bereich neben der Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug geriet über eine Böschung und überschlug sich, bevor es rund 30 Meter weiter in einer Wiese zum Stillstand kam. Der Wagen der 23-Jährigen kam etwa 20 Meter nach der Kollision auf ihrem Fahrstreifen zum Stillstand. Ein nachkommender Lkw-Lenker half der jungen Frau aus ihrem Fahrzeug. Die 38-jährige Mutter konnte sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien und auch ihren Sohn aus dem Fahrzeug holen.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung wurden die Unfallbeteiligten in Krankenhäuser gebracht. Die 23-jährige Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Die 38-Jährige und ihr vierjähriger Sohn wurden zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Bei der 23-jährigen Unfalllenkerin stellte ein Amtsarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Die Polizei nahm ihr den Führerschein vorläufig ab. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes werden noch ermittelt.