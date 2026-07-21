Aktuelle Warnung: Extreme UV-Strahlung in Österreich

Über Westösterreich steigt die UV-Belastung wieder rasant an. Am kommenden Mittwoch (22. Juli) drohen in mehreren Regionen hohe Werte bis Index 7. Wer ungeschützt in die Sonne geht, riskiert schwere Hautschäden, warnen Experten.

Die UV-Belastung steigt wieder an, wie aktuelle Karten von GeoSphere Austria zeigen. Am Dienstag, 21. Juli, liegen die Werte noch im mittleren Bereich (UVI 5, „mäßig“), doch für Mittwoch erwarten die Wetterforscher regional einen UV- Index bis zu 7 – also Werte im Bereich „hoch“.

Gefahr für Menschen ab Index 5

Bereits bei einem UV-Index von 5 bis 6 kann es für Menschen schnell gefährlich werden. Ohne Schutz droht bereits nach 20 Minuten ein Sonnenbrand. Das heißt für uns: Schatten suchen, lange Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenbrille tragen. Auch Sonnencreme ist Pflicht.

Vor allem Westösterreich betroffen

Ein Blick auf die Prognosen zeigt klare Unterschiede: Während im Osten meist noch mittlere Werte erreicht werden, trifft es den Westen deutlich stärker. Vor allem das Tiroler Unterland, Osttirol, Vorarlberg sowie Gebiete in Kärnten und Salzburg müssen mit hohen UV-Werten rechnen.