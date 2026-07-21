Tragischer Unfall: Motorradlenker landet nach Crash in Bregenzerache

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Andelsbuch (Vorarlberg) ereignet. Nach einer Kollision mit einem E-Bike wurde ein Motorradfahrer in die Bregenzerache geschleudert und tödlich verletzt.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Dienstag, 21. Juli, kurz vor 16 Uhr auf der L200. Ein 73-jähriger Mann war mit seinem E-Bike auf dem parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg in Richtung Bezau unterwegs. Als er die Fahrbahn queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, das von einem 67-jährigen Schweizer gelenkt wurde.

Motorrad prallte gegen Brückengeländer

Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Motorrad an den linken Fahrbahnrand, fuhr auf den Gehsteig und verkeilte sich mit dem Motorblock im Geländer einer Brücke. Der 67-Jährige wurde dadurch vom Motorrad geschleudert und stürzte rund 14 Meter tief in die darunter verlaufende Bregenzerache. Er blieb bäuchlings im Wasser liegen, wobei sich sein Kopf unter der Wasseroberfläche befand.

Jede Hilfe kam zu spät

Sofort wurde ein Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung, Bergrettung, Polizei sowie der Rettungshubschrauber Gallus 1 eilten zur Unfallstelle. Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnte das Leben des Motorradfahrers nicht mehr gerettet werden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 73-jährige E-Bike-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Straße zeitweise gesperrt

Während der Rettungs- und Bergearbeiten war die L200 im Bereich der Unfallstelle zeitweise nur einspurig beziehungsweise vollständig gesperrt. Gegen 17.30 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.