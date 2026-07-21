Wolken im Norden, Sonne im Westen: Das bringt der Mittwoch den Österreichern

Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad erwartet die Österreicher zur Wochenmitte, am 22. Juli 2026, ein Mix aus Sonne und Wolken. Größtenteils bleibt es trocken, am wärmsten wird es im Westen sein.

Zur Wochenmitte überwiegt in Österreich vor allem am Vormittag sonniges und trockenes Wetter. „Lediglich in der Landesmitte gehen noch letzte Schauer nieder“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Am Nachmittag ziehen dann vor allem im Norden und Südosten immer mehr dichte Wolken durchs Land, dennoch sollte es größtenteils trocken bleiben. Im Südwesten und Westen wird ein sehr sonniger und trockener Tag erwartet, zeitweise wird es wohl sogar wolkenlos bleiben. Die Frühtemperaturen liegen laut der Experten bei sechs bis 15 Grad, die Höchstwerte im Tagesverlauf bei 19 bis 27 Grad – „mit den höchsten Werten im sonnigen Westen“, so die Meteorologen abschließend.