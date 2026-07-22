Große Pensionslücke: Frauen fehlen jedes Jahr bis zu 17.430 Euro

Frauen erhalten in Österreich noch immer deutlich weniger Pension als Männer. Besonders groß ist die Lücke in Oberösterreich. Die Zahlen zeigen aber auch: Je nach Bundesland fallen die Unterschiede sehr unterschiedlich aus.

Für viele Frauen macht sich der finanzielle Unterschied erst im Ruhestand bemerkbar

Für viele Frauen macht sich der finanzielle Unterschied erst im Ruhestand bemerkbar

Für viele Frauen macht sich der finanzielle Unterschied erst im Ruhestand bemerkbar. In Oberösterreich erhalten Frauen durchschnittlich 17.430 Euro weniger Pension pro Jahr als Männer. Damit zählt das Bundesland zu jenen mit der größten Pensionslücke Österreichs. Doch ein Blick auf das ganze Land zeigt: Je nach Bundesland fallen die Unterschiede deutlich unterschiedlich aus.

Oberösterreich zählt zu den Schlusslichtern

Anlässlich des heurigen Equal Pension Day im August macht die Arbeiterkammer Oberösterreich auf die besonders große Pensionslücke aufmerksam. Männer beziehen dort im Durchschnitt 2.779 Euro Alterspension pro Monat, Frauen dagegen 1.534 Euro. Das entspricht einer Differenz von 44,8 Prozent beziehungsweise rund 17.430 Euro im Jahr. Nur in Vorarlberg ist der Abstand laut Arbeiterkammer noch größer. Als Hauptgründe nennt die Arbeiterkammer unter anderem die hohe Teilzeitquote von Frauen, Erwerbsunterbrechungen durch Kinderbetreuung und Pflege sowie fehlende Kinderbetreuungsangebote. Wie diese strukturellen Nachteile im Pensionssystem ausgeglichen werden können, hat die AK Oberösterreich gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in einer Studie untersucht. „Ein Ausgleich könnte geschaffen werden durch die Höherbewertung von Kindererziehungszeiten oder durch die Einführung eines Aufwertungsfaktors, mit dem verhindert wird, dass sich die Benachteiligung von Frauen während des Erwerbslebens auch in der Pension fortsetzt“, so AK-Präsident Andreas Stangl.

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Österreichweit fehlen Frauen mehr als 1.000 Euro im Monat

Nicht nur Oberösterreich zeigt, wie groß die Unterschiede sind. Auch österreichweit klafft die Lücke weiterhin deutlich auseinander. Nach den jüngsten Berechnungen des Österreichischen Städtebundes beziehen Frauen im Schnitt 1.527 Euro brutto Pension pro Monat, Männer hingegen 2.535 Euro brutto. Frauen erhalten damit durchschnittlich 1.008 Euro weniger pro Monat. Der sogenannte Gender Pension Gap liegt österreichweit bei 39,7 Prozent.

Zwischen Wien und Vorarlberg liegen mehr als zwei Monate

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während Frauen in Wien mit durchschnittlich 1.739 Euro brutto die höchste Pension Österreichs beziehen, erhalten Pensionistinnen in Vorarlberg durchschnittlich 1.333 Euro brutto, den niedrigsten Wert im Bundesländervergleich. Diese Unterschiede spiegeln sich auch im Equal Pension Day wider. Er markiert jenen Tag, an dem Männer rechnerisch bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis zum Jahresende bekommen.

Nach den jüngsten verfügbaren Berechnungen des Städtebundes lag dieser Stichtag: Wien: 19. September

Kärnten: 10. August

Niederösterreich: 6. August

Burgenland: 5. August

Salzburg: 4. August

Steiermark: 1. August

Tirol: 24. Juli

Oberösterreich: 19. Juli

Vorarlberg: 13. Juli

Warum Frauen im Alter deutlich weniger erhalten

Laut Städtebund beginnt die finanzielle Benachteiligung lange vor der Pension. Frauen übernehmen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit, arbeiten häufiger in Teilzeit und verdienen oft weniger als Männer. Das wirkt sich unmittelbar auf die späteren Pensionsansprüche aus. Zusätzlich verweist der Städtebund auf fehlende Kinderbetreuungsplätze und fordert mehr Lohntransparenz sowie bessere Rahmenbedingungen für Vollzeitbeschäftigung von Frauen. Wie groß die Unterschiede zwischen den Bundesländern aktuell tatsächlich noch sind, wird sich Anfang August zeigen. Dann veröffentlicht der Österreichische Städtebund die neuen Berechnungen zum Equal Pension Day 2026 und legt offen, wie weit die Pensionsschere zwischen Frauen und Männern inzwischen auseinandergeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 08:02 Uhr aktualisiert