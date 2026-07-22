Hitler-Geburtshaus wird zum Polizeizentrum: Weltweites Interesse riesig

Heute richtet sich der Blick der internationalen Medien nach Oberösterreich. Zur Eröffnung des Polizeizentrums im ehemaligen Geburtshaus Adolf Hitlers werden Medien aus aller Welt sowie Innenminister Gerhard Karner erwartet.

Braunau am Inn erlebt heute einen außergewöhnlichen Medienansturm. Gleich 42 nationale und internationale Medien haben sich zur Eröffnung des neuen Polizeizentrums im ehemaligen Geburtshaus Adolf Hitlers angekündigt. Neben österreichischen Redaktionen berichten unter anderem BBC, Al Jazeera und zahlreiche weitere internationale Medien direkt aus der Innviertler Stadt.

Jahrelange Debatte endet mit neuer Nutzung

Mit der offiziellen Eröffnung findet eine jahrelange Diskussion über die Zukunft des Gebäudes ihren vorläufigen Abschluss. Das Haus, in dem Adolf Hitler am 20. April 1889 geboren wurde, wurde in den vergangenen Jahren umfassend umgebaut und dient künftig als Sitz der Polizei. Die Republik Österreich verfolgt damit ein klares Ziel: Das Gebäude soll seine frühere Anziehungskraft für Rechtsextreme verlieren. Statt eines Erinnerungsortes oder Museums entschied sich eine Expertenkommission für eine behördliche Nutzung.

Rund 20 Millionen Euro investiert

Der Umbau dauerte mehrere Jahre und kostete rund 20 Millionen Euro. Auch das äußere Erscheinungsbild wurde bewusst verändert. Die Architekten orientierten sich an historischen Vorlagen aus dem 18. Jahrhundert, damit das Gebäude möglichst wenig Wiedererkennungswert besitzt. Bis 2011 war dort unter anderem eine Behindertenwerkstätte untergebracht. Nach einem langjährigen Rechtsstreit wurde das Gebäude 2017 von der Republik enteignet.

Polizei statt Wallfahrtsort

Künftig werden im Gebäude das Bezirkspolizeikommando sowie eine Polizeiinspektion untergebracht sein. Die behördliche Nutzung soll verhindern, dass das Haus weiterhin als Treffpunkt oder Pilgerort für Neonazis dient. In der Vergangenheit war es immer wieder zu einzelnen Vorfällen gekommen, etwa dem Ablegen von Blumen oder Kränzen sowie dem Zeigen verbotener NS-Symbole. Vor dem Gebäude erinnert weiterhin ein Gedenkstein aus Granit aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen an die Opfer des Nationalsozialismus.

Innenminister eröffnet Polizeizentrum

Zur heutigen Eröffnung wird auch Innenminister Gerhard Karner erwartet. Dass sich 42 Medien aus dem In- und Ausland, darunter renommierte Sender wie BBC und Al Jazeera, angekündigt haben, zeigt, wie groß das internationale Interesse an der neuen Nutzung des historisch belasteten Gebäudes ist. Trotz der Eröffnung ist die Diskussion über den Umgang mit dem Ort nicht beendet. Historiker und Gedenkexperten fordern weiterhin eine sichtbare und mehrsprachige Aufarbeitung der Geschichte, damit Besucherinnen und Besucher den historischen Kontext des Gebäudes unmittelbar nachvollziehen können.