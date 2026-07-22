Chemie-Cocktail auf Kinderhaut: Klebetattoos im Test

Sie gelten als harmloser Spaß für Kinder – doch viele Klebetattoos enthalten Blei, Nickel, Weichmacher oder sogar Ewigkeitschemikalien. Welche Produkte im Test besonders negativ auffielen.

Bunte Schmetterlinge, Einhörner oder Piratenmotive: Klebetattoos sind vor allem bei Kindern sehr beliebt und gelten als harmlose Alternative zu echten Tattoos. Ein gemeinsamer Labortest von Greenpeace Österreich und der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt nun jedoch ein alarmierendes Bild: 13 von 15 untersuchten Produkten werden nicht empfohlen. Fast in allen getesteten Klebetattoos wurde ein Mix aus problematischen Chemikalien gefunden.

Bis zu zwölf bedenkliche Stoffe in einem Klebetattoo

Greenpeace und die Arbeiterkammer Oberösterreich ließen 15 Klebetattoos für Kinder und Erwachsene in einem unabhängigen Labor untersuchen. Die Produkte stammten sowohl aus österreichischen Filialen von Bipa, dm, Müller, Thalia sowie Pagro beziehungsweise Libro als auch von den Online-Plattformen Amazon, Shein und Temu. Das Ergebnis ist ernüchternd: Insgesamt wies das Labor 31 problematische Chemikalien nach. In einer einzigen Probe steckten sogar zwölf verschiedene Stoffe. 13 der 15 untersuchten Klebetattoos stuften die Organisationen deshalb als nicht empfehlenswert ein.

©Mitja Kobal/Greenpeace Die hübschen bunten Klebetattoos können einen schädlichen Chemikalien-Mix beinhalten.

„Chemie-Cocktail“ auf Kinderhaut

Die gute Nachricht vorweg: Keines der getesteten Produkte überschritt bestehende gesetzliche Grenzwerte. Genau darin sehen Greenpeace und Arbeiterkammer allerdings eine Schutzlücke. Denn Grenzwerte beurteilen meist jeden Stoff einzeln. Wie mehrere Chemikalien zusammenwirken, werde dabei kaum berücksichtigt. Die Organisationen warnen daher vor einem „Chemie-Cocktail“, der bei Klebetattoos über Stunden oder sogar Tage direkt auf der Haut bleibt. Die Südtiroler Hautärztin Alexandra Vent erklärt:

Bei Produkten, die gezielt für Kinder vermarktet werden und über Stunden auf der Haut verbleiben, sollte nicht allein die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte im Vordergrund stehen.“

Vielmehr müsse auch geprüft werden, ob die enthaltenen Stoffe überhaupt notwendig seien und vermeidbare Verunreinigungen weiter reduziert werden könnten.

Blei und Nickel in fast allen Klebetattoos

Besonders häufig fanden die Tester Schwermetalle: In 14 von 15 Produkten wurde Blei oder Nickel nachgewiesen, in jeweils zwölf Proben kam einer der beiden Stoffe vor. Die gemessenen Werte blieben laut Bericht auch hier unter den empfohlenen Richtwerten. Dennoch gilt Blei als entwicklungsschädlich. Nickel kann vor allem bei längerem Hautkontakt in höheren Mengen Allergien auslösen.

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Ewigkeitschemikalien in vier Klebetattoos entdeckt

Vier Proben enthielten sogenannte PFAS. Diese Stoffgruppe wird auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, weil sie in der Umwelt nur äußerst langsam abgebaut wird. In zwei Produkten von Müller war laut Inhaltsstoffliste PTFE enthalten, das besser unter dem Markennamen Teflon bekannt ist. In jeweils einer weiteren Probe wies das Labor die Fluorverbindungen 6:2-FTOH und 8:2-FTOH nach. Die Konzentrationen lagen zwar unter den derzeit geltenden Werten, laut Bericht aber über jenen Grenzen, die im Zuge eines geplanten EU-Verbots vorgeschlagen wurden.

Verbotene Stoffe in sechs Proben

In sechs Produkten wurden Chemikalien nachgewiesen, die wegen ihrer Eigenschaften in Kosmetikprodukten oder Spielzeug nicht gezielt eingesetzt werden dürfen. Dazu zählen unter anderem bestimmte Lösungsmittel, Weichmacher und Stoffe, die als fortpflanzungsschädlich oder vermutlich krebserregend gelten. Die Organisationen weisen allerdings darauf hin, dass die Produkte auch unbeabsichtigt verunreinigt worden sein könnten. Der Nachweis bedeutet daher nicht automatisch, dass die Hersteller die Stoffe bewusst zugesetzt haben. Insgesamt enthielten sieben Proben Weichmacher. Auffällig dabei ist: Bei fünf von sieben Produkten aus dem Online-Handel wurden solche Stoffe gefunden, im stationären Handel waren es zwei von acht.

Diese Produkte fielen besonders auf

Die höchste Zahl unterschiedlicher Stoffe fand das Labor in den bei Temu gekauften „Happywinds Freckle-Tattoos“. Darin wurden zwölf problematische Chemikalien nachgewiesen, darunter mehrere fortpflanzungsschädliche Lösungsmittel und ein als vermutlich krebserregend eingestufter Stoff. Bei Festival-Tattoos der Marke essence aus einer dm-Filiale fanden die Tester unter anderem den verbotenen Weichmacher DEHP sowie Naphthalin, das als vermutlich krebserregend gilt. In einem Produkt der Bipa-Eigenmarke „Look by Bipa“ wurde das ebenfalls als vermutlich krebserregend eingestufte Lösungsmittel Isophoron gefunden. Auch mehrere ausdrücklich für Kinder beworbene Produkte enthielten PFAS, Weichmacher oder andere problematische Stoffe.

Diese Klebetattoos wurden getestet

Produktname Händler gefundene Chemikalien Anmerkung Rico Festivaltattoos Thalia 8:2-FTOH (0,1 mg/kg); Bis(2-ethylhexyl)fumarat (28 mg/kg); Blei (0,9 mg/kg) Enthält PFAS; online nicht verfügbar Djeco Schmetterlingstattoos Thalia 4-Methylbenzophenon (10 mg/kg); Dimethylglutarat (11 mg/kg); Blei (1,1 mg/kg) / Totum Unicorntattoos Müller Bis(2-ethylhexyl)fumarat (22 mg/kg); Ethylenglykolmonophenylether (54 mg/kg); Blei (1,3 mg/kg); Nickel (0,8 mg/kg) Enthält laut Inhaltsangabe PFAS; PTFE (Teflon) und CI 11710 (Azofarbstoff) laut INCI-Liste Spiegelburg Drachentattoos Müller Ethylenglykolmonophenylether (36 mg/kg); Methyloleat (25 mg/kg); Blei (1,1 mg/kg); Nickel (0,8 mg/kg) Enthält laut Inhaltsangabe PFAS; PTFE (Teflon) und CI 11710 (Azofarbstoff) laut INCI-Liste Folat Fußballtattoos Müller Bis(2-ethylhexyl)fumarat (14 mg/kg); TXIB (12 mg/kg); Blei (1,3 mg/kg); Nickel (0,5 mg/kg) Enthält eine vermutlich reproduktionstoxische Chemikalie Trendhaus Piratentattoos Pagro/Libro Dimethylglutarat (15)

Ethylenglykol-Derivate

(110)

Nickel (0,5) online nicht verfügbar Look by Bipa Festivaltattoos Bipa DEGMBA (94)

DMA (19)

Dimethylglutarat (16)

Isophoron (18) enthält eine

vermutlich

krebserregende

Chemikalie

keine

Chargennummer/

Produktionsdatum essence/cosonova Festivaltattoos dm DEHP (32)

DEHtP (540)

Naphthalin (0,1)

Blei (0,5), Nickel (0,5) enthält eine

reproduktions-

toxische und eine

vermutlich

krebserregende

Chemikalie,

Konzentration >250

mg/kg

keine

Chargennummer/

Produktionsdatum Zillor Art Meerestiertattoos TEMU Bis(2-ethylhexyl)fumara

t (25)

Ethylenglykol-

diphenylether (390)

Dimethylglutarat (14)

TMDYD (10)

DEHtP (340)

Blei (1,5), Nickel (0,9) Konzentration >250

mg/kg

leuchten im Dunklen

Produkt ausverkauft Happywinds Freckles Tattoos TEMU Dimethylformamid (16)

N-Methylpyrrolidon (26)

N-Ethylpyrrolidon (21)

DMA (38)

Dimethylglutarat (120)

Dimethylsuccinat (13)

DEGMBA (570)

Ethylenglykol (43)

Isophoron (19)

TMDYD (93)

Blei (3,8), Nickel (0,8),

Blei-Eluat (0,1) enthält

reproduktions-

toxische

Chemikalien, sowie

eine vermutlich

krebserregende

Chemikalie,

Konzentration >250

mg/kg

leuchten im Dunklen MManliuo Tiertattoos SHEIN 6:2-FTOH (0,35)

2-Ethylhexylacrylat (9)

Ethylenglykol-Derivate

(180)

TBAC (59)

Tributylaconitat (42)

DMA (28)

Dimethylglutarat (58)

Blei (1,0), Nickel (1,0) enthält PFAS Starry Sky Color Piratentattoos SHEIN DMA (33)

Dimethylglutarat (38)

DEHP (27)

DEHtP (250)

DINCH (1100)

Blei (0,5), Nickel (0,6) enthält eine

reproduktions-

toxische Chemikalie,

Konzentration >250

mg/kg Kihoni Glitzertattoos Amazon DMA (350)

Dimethylglutarat (150)

Dimethylsuccinat (28)

Naphthalin (1,4)

Nickel (1,0) keine

Inhaltsangaben am

Produkt,

enthält eine

vermutlich

krebserregende

Chemikalie,

Konzentration >250

mg/kg Rong Festivaltattoos Amazon Bis(2-ethylhexyl)fumara

t (11)

DMA (35)

Dimethylglutarat (48)

2-Ethylhexanol (26)

MEHA (8)

DEHtP (900)

DINCH (110)

Blei (0,5), Nickel (0,8) keine

Inhaltsangaben am

Produkt,

Weichmacher-

Konzentration >250

mg/kg Boyatong Tiertattoos Amazon DEP (43)

DEGMBA (140)

DMA (23)

Dimethylglutarat (29)

Isophoron (17)

Blei (0,6), Nickel (1,0) keine

Inhaltsangaben am

Produkt;

enthält eine

vermutlich

krebserregende

Chemikalie

Produkt ausverkauft

Bei Amazon fehlten Inhaltsstoffangaben

Neben den Laborwerten kritisieren Greenpeace und Arbeiterkammer auch die Kennzeichnung. Auf allen drei bei Amazon gekauften Produkten fehlte demnach die vorgeschriebene Liste der Inhaltsstoffe vollständig. Bei Produkten von Bipa und dm waren laut Bericht entweder die Chargennummer oder das Produktionsdatum nicht erkennbar. Gerade bei Produkten, die direkt auf die Haut kommen, erschwere das die Kontrolle und Rückverfolgbarkeit.

Test bildet nicht den gesamten Markt ab

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Stichprobe von 15 Produkten. Sie erlaubt daher keine pauschale Aussage über alle erhältlichen Klebetattoos. Außerdem analysierte das Labor die Tattoos gemeinsam mit dem Trägerpapier. Deshalb lässt sich laut Bericht nicht bei jedem Nachweis eindeutig feststellen, ob ein Stoff aus dem eigentlichen Klebetattoo oder aus dem Papier stammt. Da das befeuchtete Trägerpapier beim Aufbringen jedoch mindestens 30 Sekunden auf die Haut gedrückt wird, bezogen die Tester beide Teile in ihre Bewertung ein.

©Mitja Kobal/Greenpeace In 13 von 15 getesteten Klebetattoos wurden schädliche Stoffe gefunden.

AK und Greenpeace fordern strengere Regeln

Die Arbeiterkammer und Greenpeace verlangen nun strengere Vorgaben für Produkte, die Kinder direkt auf der Haut tragen. Problematische Chemikalien sollen konsequent aus Kinderprodukten verschwinden. Zudem müsse die EU bei Grenzwerten künftig auch die Mischung mehrerer Stoffe berücksichtigen. Gefordert werden außerdem ein umfassendes PFAS-Verbot, strengere Kontrollen und eine klare Haftung für Online-Marktplätze. Denn Kinderprodukte dürften aus Sicht der Organisationen nicht bloß die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen – sie müssten tatsächlich sicher sein. Dazu betont Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich:

Unser Test zeigt, dass mit den Tattoos nicht nur bunter Spaß, sondern oft auch gefährliche Gifte direkt auf die sensible Kinderhaut geklebt werden. Es ist verantwortungslos, dass Hersteller und Händler hier die Gesundheit unserer Kleinsten aufs Spiel setzen und krebserregende Chemikalien in Produkten landen, die speziell für Kinder gemacht sind.“

Den gesamten Bericht kannst du online lesen.