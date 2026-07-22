„Staus werden länger“: Karte zeigt, wo die Staugefahr am größten ist
Mittlerweile sind fast alle europäischen Länder in den Sommerferien, dementsprechend viel los ist auch regelmäßig auf Österreichs Straßen und Autobahnen. Eine ÖAMTC-Karte zeigt, wo die Staugefahr am größten ist.
Neben dem typischen Sommerreiseverkehr, der laut ÖAMTC die Staus immer länger werden lässt, sorgen auch Veranstaltungen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. In den kommenden Tagen sind das etwa der Formel-1-Grand-Prix in Ungarn, die Bregenzer Festspiele und das Ennstal Classic in der Steiermark. Doch gerade der Urlauberverkehr wird auf den Autobahnen hierzulande noch dem einen oder anderen Autofahrer besonders viel Geduld abverlangen, wie ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser weiß: „Langsam steuern wir auf den Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs zu. Der Verkehr wird an jedem Wochenende stärker.“
Das sind die Staustrecken in Österreich
Besonders betroffen sind die klassischen Urlauberrouten in Richtung obere Adria, aber auch der Rückreiseverkehr macht sich schon bemerkbar. Die Staupunkte reichen dabei von Grenzübergängen, wie jenem beim Walserberg auf der A1, bei Nickelsdorf auf der A4 oder auch vor dem Grenztunnel Füssen auf der B179 Fernpass Straße bis hin zu Mautstellen und Baustellen auf den Hauptverkehrsadern durch Österreich. Der ÖAMTC hat dazu auch eine Karte mit den größten Staupunkten und Baustellen im diesjährigen Sommerreiseverkehr hierzulande erstellt.
Das sind Österreichs Staupunkte – im Überblick:
- A1 West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg
- A2 Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack
- A4 Ost Autobahn: vor dem Grenzübergang Nickelsdorf
- A8 Innkreis Autobahn: vor dem Grenzübergang Suben
- A9 Pyhrn Autobahn: vor den Maststellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld
- A10 Tauernautobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen
- A11 Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel
- B179 Fernpass Straße: im gesamten Verlauf, speziell vor dem Grenztunnel Füssen
- A12 Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden
- A13 Brenner Autobahn: Innsbruck bis Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke
Im benachbarten Ausland:
- Deutschland: Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93)
- Tschechien: A5/B7 Grenzübergang Drasenhofen
- Ungarn: M1 Györ bis Budapest
- Südtirol: Brenner Autobahn (A22)
- Italien: Kanaltal A23 vor der Mautstelle Ugovizza
- Grenze Slowenien/Kroatien: Gruskovje-Macelj (A4/A2)