„Staus werden länger“: Karte zeigt, wo die Staugefahr am größten ist

Mittlerweile sind fast alle europäischen Länder in den Sommerferien, dementsprechend viel los ist auch regelmäßig auf Österreichs Straßen und Autobahnen. Eine ÖAMTC-Karte zeigt, wo die Staugefahr am größten ist.

Neben dem typischen Sommerreiseverkehr, der laut ÖAMTC die Staus immer länger werden lässt, sorgen auch Veranstaltungen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. In den kommenden Tagen sind das etwa der Formel-1-Grand-Prix in Ungarn, die Bregenzer Festspiele und das Ennstal Classic in der Steiermark. Doch gerade der Urlauberverkehr wird auf den Autobahnen hierzulande noch dem einen oder anderen Autofahrer besonders viel Geduld abverlangen, wie ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser weiß: „Langsam steuern wir auf den Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs zu. Der Verkehr wird an jedem Wochenende stärker.“

Das sind die Staustrecken in Österreich

Besonders betroffen sind die klassischen Urlauberrouten in Richtung obere Adria, aber auch der Rückreiseverkehr macht sich schon bemerkbar. Die Staupunkte reichen dabei von Grenzübergängen, wie jenem beim Walserberg auf der A1, bei Nickelsdorf auf der A4 oder auch vor dem Grenztunnel Füssen auf der B179 Fernpass Straße bis hin zu Mautstellen und Baustellen auf den Hauptverkehrsadern durch Österreich. Der ÖAMTC hat dazu auch eine Karte mit den größten Staupunkten und Baustellen im diesjährigen Sommerreiseverkehr hierzulande erstellt.

©ÖAMTC Das sind die Staupunkte und Baustellen in Österreich.