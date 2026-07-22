Bis zu 15 Zentimeter: Hagel-Bälle donnern auf Teile Italiens nieder

Schwere Unwetter sind am Dienstag, 21. Juli 2026, über Italien gefegt. Besonders betroffen waren die Regionen rund um die Adria. Dort wurde unter anderem ein Tornado und riesige Hagelkörner gemeldet.

Italienische Medien sprechen von einer „Katastrophe für die Landwirtschaft“ und von „Riesenhagel“ sowie „schweren Unwettern im Zentrum und Norden“. Bei unseren südlichen Nachbarn und dem bei Österreichern äußerst beliebten Urlaubsland haben am Dienstag, 21. Juli 2026, heftige Unwetter gewütet. Schon davor hat man davor gewarnt, was passieren könnte – und schließlich ist es auch genau so eingetroffen. Alles zur Warnung könnt ihr hier noch einmal nachlesen: Höchste Unwetterwarnung an der Adria: Hier droht jetzt Riesen-Hagel.

„Heftiger Hagelschauer ging mit unfassbarer Gewalt nieder“

Es herrschte Ausnahmezustand in den Regionen rund um die italienische Adriaküsten. So etwa in der Region Teramo (Abruzzen), wo Riesenhagel von bis zu 15 Zentimetern gemeldet wurde. „Meteoweb“ schreibt dazu nun etwa: „Ein heftiger Hagelschauer ging mit unfassbarer Gewalt nieder.“ Anwohner haben schon währenddessen und auch danach mit Bildern und Videos die Szenen festgehalten, die sich vor Ort abgespielt haben – und Hagelkörner im zweistelligen Zentimeterbereich in die Kameras gehalten.

⚠️ ATTENZIONE: Violenta grandinata con chicchi anche fino i 15 cm di diametro a Roseto degli Abruzzi (TE).



Foto di "Tornado in Italia". Grandine di grosse dimensioni anche a Bellante a causa del passaggio della supercella nel Teramano. Seconda foto di "Meteo Abruzzo – segreto". pic.twitter.com/fTNZ3weZQX — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 21, 2026

Schadensbilder in betroffenen Orten enorm

Die Schadensbilder in den Abruzzen waren ähnlich dramatisch wie jene von den Hagelkörnern selbst. Wie zu erwarten bei derartigen Geschossen, waren Fahrzeuge mit durchschlagenen Frontscheiben und tiefen Dellen in der Motorhaube sowie der Karosserie teils völlig zerstört. Am stärksten betroffen ist dabei jener Bereich, der zwischen Bellante und San Nicoló liegt, heißt es in Berichten italienischer Medien. Selbst bei Gebäuden sind Schäden aufgetreten – wie etwa beschädigte Dächer oder zerstörte Fensterrahmen.

Unwetter richtet schwere Schäden in Landwirtschaft an

Mit enormen Schäden hat aber vor allem die Landwirtschaft zu kämpfen. So etwa in der Emilia-Romagna, wo heftiger Regen, Hagel und Wind für verwüstete Obstplantagen, irreparable Schäden an Feldern mit Gemüsekulturen und zig umgestürzte Bäume sorgte. Die Schäden in Italiens Landwirtschaft werden vom Bauernverband Coldiretti allgemein auf viele Millionen Euro geschätzt.

Tornado sorgt für große Schäden an Adriaküste in Venetien

In den Marken rückte nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA die Feuerwehr zu rund 160 Einsätzen aus. Betroffen waren hier vor allem jene Gebiete entlang des Küstenstreifens. In der Provinz Macerata hat sich ein heftiger Hagelschauer entladen, Körner „so groß wie Aprikosen“ wurden hier gemeldet. Durch die Medien gehen auch Bilder und Videos eines Tornados in Venetien, der über die Küste von Sottomarina di Chioggia fegte und dort ebenfalls schwer Schäden anrichtete. Das Unwetter wird als das heftigste und schlimmste seit 2013 bezeichnet.