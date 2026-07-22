9 zur Auswahl: Österreicher können jetzt „Fluss des Jahres“ wählen

Der Umweltschutzverein WWF führt derzeit ein online-Voting über neun Flüsse aus allen Bundesländern durch. Bis 1. September 2026 kann man nun abstimmen und den "eigenen" Fluss zum Sieger wählen.

Wie es in einer Aussendung heißt, findet das Voting zum Fluss des Jahres zum ersten Mal in Österreich statt. Dazu hat der WWF neun Flüsse nominiert, wobei die Kandidaten nach ihrem ökologischen Zustand, ihrer Artenvielfalt und der Gefährdung sowie ihrem Schutzbedarf ausgewählt worden sind. Damit hat es aus jedem Bundesland ein Fluss ins Ranking geschafft, welcher gewinnen wird, zeigt sich Anfang September nach dem Ende des Votings. Welche Flüsse überhaupt nominiert sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Flüsse können zum „Fluss des Jahres“ gewählt werden: Burgenland: Lafnitz

Kärnten: Lavant

Niederösterreich: Kamp

Oberösterreich: Vöckla

Salzburg: Saalach

Steiermark: Schwarze Sulm

Tirol: Lech

Vorarlberg: Meng

Wien: Donau

Flüsse brauchen „dringend mehr Schutz und Aufmerksamkeit“

WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides weiß, dass die Flüsse „dringend mehr Schutz und öffentliche Aufmerksamkeit“ benötigen. Denn: „Die Wahl rückt wertvolle Flusslandschaften ins Rampenlicht, die durch Verbauung, Wasserkraft, Trockenheit oder fehlende Renaturierung stark unter Druck stehen.“ WWF-Flussbotschafter und Skisprunglegende Toni Innauer bezeichnet die nominierten Flüsse als „beispielhaft für Österreichs wertvolle Gewässer“. Laut ihm müsse man genau solche Naturschätze schützen, „bevor sie nur noch eine Erinnerung sind“.

So kannst du für den Fluss des Jahres abstimmen

Immerhin sind nur noch 14 Prozent der Fließgewässer in Österreich laut nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan in einem sehr guten ökologischen Zustand. Mehr als die Hälfte sei dabei „sanierungsbedürftig“, gibt der WWF zu bedenken. Das Voting zum Fluss des Jahres läuft bis 1. September 2026, abstimmen kann man hier online auf der WWF-Seite.