Trauer um großen Sportjournalisten: Michael Kuhn ist tot

Ob Fußball oder Skisport – Michael Kuhn war über Jahrzehnte eine fixe Größe der österreichischen Sportberichterstattung. Nun ist der Journalist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Der österreichische Sportjournalismus hat eine seiner prägendsten Persönlichkeiten verloren: Michael Kuhn ist in der Nacht auf Mittwoch (22. Juli) im Alter von 88 Jahren in seiner Sommerwohnung am Wörthersee in Kärnten verstorben. Das gab seine Tochter gegenüber der APA bekannt. Über Jahrzehnte hinweg prägte der Wiener sowohl die Sportberichterstattung der „Kronen Zeitung“ als auch zahlreiche Sportübertragungen im ORF.

Kuhn hinterließ Spuren in Print und Fernsehen

Kuhn begann seine journalistische Laufbahn Ende der 1950er-Jahre und wechselte 1959 zur damals neu gegründeten „Kronen Zeitung“. Dort leitete er jahrzehntelang das Sportressort, stieg später zum stellvertretenden Chefredakteur und schließlich zum geschäftsführenden Chefredakteur auf. Doch nicht nur als Zeitungsjournalist war Kuhn bekannt. Zwischen 1965 und 1993 kommentierte er für den ORF zahlreiche Fußballspiele und alpine Skirennen. Seine markante Stimme wurde für viele Sportfans zu einem festen Bestandteil großer Sportereignisse. Auch nach dem Ende seiner Kommentatoren-Tätigkeit blieb Kuhn dem Sport eng verbunden. Er veröffentlichte mehrere Fachbücher, darunter die bekannte „Kuhn’s Sport-Chronik“, und engagierte sich viele Jahre für die Interessen der österreichischen Sportjournalisten.

Wegbereiter des Sportjournalismus

1997 gehörte Kuhn zu den Gründungsmitgliedern von Sports Media Austria, dem Verband der österreichischen Sportjournalisten. Viele Jahre stand er der Vereinigung als Präsident vor, später wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Auch auf internationaler Ebene war er für den Weltverband der Sportjournalisten (AIPS) tätig. Die Vereinigung würdigte ihn nach seinem Tod als eine der prägendsten Persönlichkeiten des österreichischen Sportjournalismus. Präsident Michael Schuen bezeichnete Kuhn als den „Doyen des österreichischen Sportjournalismus“ und findet anlässlich des Todes seines „Lebensbegleiters“ warme Worte:

Was ich immer geschätzt habe: Seine joviale Art, seine Höflichkeit, seine Noblesse, seine Gutherzigkeit. Nie war Michael Kuhn aufbrausend, oft konnte er mit seinen humorigen Bemerkungen aber zwischen den Zeilen schonungslos offen sein. Nie aber war er beleidigend.„

Zahlreiche Auszeichnungen

Für seine jahrzehntelange Arbeit erhielt Kuhn zahlreiche Ehrungen. Bereits 1997 wurde er mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren folgten weitere Auszeichnungen für sein Lebenswerk – unter anderem von der internationalen Sportjournalistenvereinigung AIPS sowie vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“. Michael Kuhn verbrachte viel Zeit in seiner zweiten Heimat Kärnten, wo er nun auch verstarb. Er hinterlässt seine Ehefrau Helga sowie seine Tochter Bettina.