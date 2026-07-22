Wadsak warnt vor nächster Hitzewelle: „Sommer hat noch viel mit uns vor“

Bis zu 40 Grad Ende Juni – und jetzt droht womöglich die nächste Hitzewelle: ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak sieht in den aktuellen Wettermodellen einen beunruhigenden Trend.

Viele hoffen nach den zuletzt deutlich kühleren Tagen auf einen angenehmen Sommer. Doch daraus dürfte wohl nichts werden. ORF-Wettermoderator und Meteorologe Marcus Wadsak blickt bereits auf die Wettermodelle für Ende Juli und warnt: Österreich könnte schon bald die nächste Hitzewelle bevorstehen.

„Da kommt noch was und es kommt wohl dicke“

Auf Facebook richtet sich Wadsak an all jene, die glauben, der Sommer sei bereits vorbei. „Derzeit macht sich bei manchen schon das Gefühl breit, der Sommer sei vorbei, das wäre es gewesen – wohl weil es schon so früh, so lange und so extrem heiß war!“ Doch laut den aktuellen Wettermodellen sei das Gegenteil der Fall. „Aber – da kommt noch was und es kommt wohl dicke“, drückt es der Wetterexperte salopp aus.

„Der Sommer hat noch viel mit uns vor“

Der Meteorologe veröffentlichte dazu eine Grafik mit den prognostizierten Temperaturen für den 31. Juli. Sie könnte den Auftakt zu einer neuen Hitzewelle markieren, die laut Wadsak Anfang August länger anhalten und erneut sehr hohe Temperaturen bringen dürfte. „Der Sommer hat noch viel mit uns vor – ob es uns passt oder nicht“, betont der Wetterexperte abschließend.

Im Juni purzelten Hitzerekorde

Sollte sich die Prognose bewahrheiten, wäre es bereits die zweite außergewöhnliche Hitzewelle dieses Sommers. Erst Ende Juni erlebte Österreich eines der extremsten Hitzeereignisse der Messgeschichte. Zwischen dem 18. und 29. Juni kletterten die Temperaturen in weiten Teilen des Landes auf 35 bis 39 Grad, örtlich sogar auf über 40 Grad. Am 29. Juni wurde in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) mit 40,1 Grad der höchste jemals in Österreich gemessene Juni-Wert registriert. Bereits einen Tag zuvor war in Wien erstmals die 40-Grad-Marke geknackt worden.

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157 Wetterstationen stellten Juni-Rekord auf

Die Hitzewelle sorgte österreichweit für eine ganze Serie an Rekorden. An 157 von 277 Wetterstationen der GeoSphere Austria wurde ein neuer Temperaturrekord für den Monat Juni gemessen. Insgesamt registrierten 66 Wetterstationen sogar einen neuen absoluten Jahresrekord. Besonders im Osten Österreichs sprach die GeoSphere Austria damals von einer „Hitzewelle für die Rekordbücher“ und gab für mehrere Regionen die höchste Hitzewarnstufe Rot aus. Dazu kamen außergewöhnlich viele Hitzetage und Tropennächte.

Noch ist es nur ein Trend

Noch handelt es sich um einen vorsichtigen Weit-Vorausblick, wie Wadsak selbst betont. Für Kärnten wurde bereits ein ähnlich heißes Szenario vorhergesagt, mehr dazu hier: Wie heiß der August in Kärnten werden könnte. Ob die Hitzewelle tatsächlich in der prognostizierten Intensität eintritt, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.