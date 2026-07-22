Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/Facebook
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau und Facebook-Fehlermeldungen.
Bei Facebook kam es am Mittwochnachmittag zu größeren Störungen.
Österreich
22/07/2026
Ausfall
Social Media

Facebook-Störung: Viele Nutzer kämpfen mit Problemen

Facebook scheint derzeit mit einer größeren Störung zu kämpfen. Nutzer berichten von Login-Problemen, langen Ladezeiten und Fehlermeldungen – auch Unternehmen sind betroffen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(207 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wer derzeit Facebook öffnen möchte, braucht mitunter starke Nerven. Seit dem frühen Mittwochnachmittag (22. Juli) häufen sich die Meldungen über Probleme bei der Social-Media-Plattform. Auch die Meta Business Suite scheint von der Störung betroffen zu sein.

Fehlermeldung statt Facebook-Spaß

Mehrere Leser meldeten sich bei 5 Minuten und schildern verschiedene Probleme: Beim Versuch, sich bei Facebook anzumelden, erscheint bei einem Nutzer lediglich eine Fehlermeldung. Eine andere Userin wurde auf ihrem Handy abgemeldet und bekommt nun nur mehr eine Fehlermeldung, wenn sie sich neu einloggen will. Von der Störung betroffen ist offenbar nicht nur die klassische Facebook-App beziehungsweise Website. Auch die Meta Business Suite, die viele Unternehmen zur Verwaltung ihrer Facebook- und Instagram-Seiten nutzen, bereitet derzeit Probleme. Auch von langen Ladezeiten wurde 5 Minuten berichtet.

Nutzt du Facebook?

Ja
Ja, werde aber wohl auch bald den Account schließen
Ich habe einen Account, nutze ihn aber kaum
Nein

Störungsmeldungen schießen in die Höhe

Dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, zeigt auch das Störungsportal Downdetector. Dort schnellte die Zahl der gemeldeten Probleme innerhalb kurzer Zeit deutlich nach oben, gegen 14.30 Uhr waren bereits über 600 Störungen gemeldet worden. Ein Statement von Meta gibt es derzeit nicht, fest steht nur: Wer aktuell keinen Zugriff auf Facebook oder die Meta Business Suite hat, dürfte damit jedenfalls nicht allein sein.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Downdetector.
©downdetector.com
Bei „Downdetector“ wurden ab dem frühen Mittwochnachmittag vermehrt Facebook-Störungen gemeldet.
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Facebook-Fehlermeldung.
©Facebook
Das ist eine der Fehlermeldungen, die aktuell viele Facebook-Nutzer bekommen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at