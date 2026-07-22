Facebook-Störung: Viele Nutzer kämpfen mit Problemen

Facebook scheint derzeit mit einer größeren Störung zu kämpfen. Nutzer berichten von Login-Problemen, langen Ladezeiten und Fehlermeldungen – auch Unternehmen sind betroffen.

Wer derzeit Facebook öffnen möchte, braucht mitunter starke Nerven. Seit dem frühen Mittwochnachmittag (22. Juli) häufen sich die Meldungen über Probleme bei der Social-Media-Plattform. Auch die Meta Business Suite scheint von der Störung betroffen zu sein.

Fehlermeldung statt Facebook-Spaß

Mehrere Leser meldeten sich bei 5 Minuten und schildern verschiedene Probleme: Beim Versuch, sich bei Facebook anzumelden, erscheint bei einem Nutzer lediglich eine Fehlermeldung. Eine andere Userin wurde auf ihrem Handy abgemeldet und bekommt nun nur mehr eine Fehlermeldung, wenn sie sich neu einloggen will. Von der Störung betroffen ist offenbar nicht nur die klassische Facebook-App beziehungsweise Website. Auch die Meta Business Suite, die viele Unternehmen zur Verwaltung ihrer Facebook- und Instagram-Seiten nutzen, bereitet derzeit Probleme. Auch von langen Ladezeiten wurde 5 Minuten berichtet.

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Störungsmeldungen schießen in die Höhe

Dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, zeigt auch das Störungsportal Downdetector. Dort schnellte die Zahl der gemeldeten Probleme innerhalb kurzer Zeit deutlich nach oben, gegen 14.30 Uhr waren bereits über 600 Störungen gemeldet worden. Ein Statement von Meta gibt es derzeit nicht, fest steht nur: Wer aktuell keinen Zugriff auf Facebook oder die Meta Business Suite hat, dürfte damit jedenfalls nicht allein sein.

©downdetector.com Bei „Downdetector“ wurden ab dem frühen Mittwochnachmittag vermehrt Facebook-Störungen gemeldet.

©Facebook Das ist eine der Fehlermeldungen, die aktuell viele Facebook-Nutzer bekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert