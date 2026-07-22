Ärger mit ÖFB: dm hätte nicht mit österreichischem Fußball werben dürfen

Was ist da denn los? Das werden sich einige wohl gefragt haben, als die Drogeriekette "dm" ein Posting in sozialen Netzwerken abgesetzt hat - mit einer Unterlassungserklärung.

Mittwochvormittag, am 22. Juli 2026, hat sich die Drogerie-Kette „dm“ plötzlich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und eine Unterlassungserklärung gepostet. Hintergrund war eine Werbung mit ÖFB-Trikot und -Schal, die man im Zuge der Fußball-WM geschalten hat. Und das offenbar ohne vorher die Zustimmung des ÖFB selbst einzuholen.

Das besagt das Statement von dm

In dem Statement heißt es, dass man sich gegenüber dem ÖFB dazu verpflichtet, es ab sofort zu unterlassen, „die Unionsmarke und/oder das Trikot der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und/oder den Fan-Schal ohne deren Zustimmung zu Werbezwecken zu benützen oder benützen zu lassen“.