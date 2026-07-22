„Mitunter Gewitter eingelagert“: So wird das Wetter in Österreich am Donnerstag

Der Donnerstag bringt in Österreich Temperaturen von bis zu 27 Grad. Zusätzlich wird es auch unbeständiger als zuletzt, mitunter können hier und da auch Gewitter eingelagert sein.

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, wird es in Österreich etwas unbeständiger als noch am Mittwoch. Von Norden her ziehen dabei zeitweise Wolken durch, die Neigung zu Regenschauern nimmt generell zu – vor allem im Bergland und in der Osthälfte. „Im Burgenland und dem Grazer Becken sind mitunter auch Gewitter eingelagert“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria außerdem. Zusätzlich kommt lebhafter Wind aus Nordwest. Lediglich in Vorarlberg und von Osttirol bis ins Südburgenland dürfte dieser eher schwach bis mäßig bleiben. Die Experten sagen außerdem Frühtemperaturen von acht bis 16 Grad und Höchstwerte von 20 bis 27 Grad voraus.