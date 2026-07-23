1,2 Millionen Euro: Nächster Lotto-Sechser – Österreicher räumt richtig ab

Acht Runden lang – und damit so lange, wie noch nie zuvor in Österreich – hat es gedauert, ehe am Sonntag, 19. Juli 2026, wieder jemand den Lotto-Sechser geknackt hat. Der erste Achtfachjackpot war dabei ein Sologewinn, der Tipp wurde in der Steiermark gespielt. Mit etwas mehr als zwölf Millionen Euro war es gleichzeitig auch der zweithöchste Gewinn in Österreichs Lotto-Geschichte, geschlagen nur vom ersten Siebenfachjackpot im Jahr 2019, der nach Niederösterreich ging. Alles zum Premieren-Achtfachjackpot könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär.

Österreicher hat alle Lottozahlen richtig, ist jetzt Millionär

Aber zurück zur Ziehung am Mittwoch, 22. Juli 2026. Nachdem also acht Runden vor Sonntag nichts gegangen ist, wurde jetzt gleich zwei Mal hintereinander der Lotto-Sechser geknackt. Nach Sonntag hatte nämlich auch am Mittwoch ein Österreicher alle Zahlen richtig auf seinem Tippschein, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits nachsehen kann. Statt zwölf Millionen Euro gibt es zwar „nur“ 1,2 Millionen, der glückliche Gewinner darf sich dennoch über eine stattliche Summe freuen.

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Lotto-Ziehung: Keine Hauptgewinne beim Joker und LottoPlus

Zusätzlich zum Lotto-Sechser hat es auch einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl gegeben. Dieser ist immerhin noch fast 85.000 Euro wert. Wohin – also in welches Bundesland – die beiden Großgewinne genau gehen, ist aktuell noch unklar. Joker und beide LottoPlus-Ziehungen haben schließlich keine Gewinner im ersten Rang hervorgebracht. Beim Joker geht es damit bei der Bonusziehung am Freitag, 24. Juli 2026, um einen Jackpot, bei den beiden LottoPlus-Ziehungen wurde die Gewinnsumme aus dem ersten Rang auf den zweiten Rang aufgeteilt. Für die erste Ziehung bedeutet das mehr als 8.100 Euro für 18 Fünfer, bei der zweiten Ziehung hat es 75 Fünfer gegeben. Jeder von ihnen bekommt rund 1.950 Euro. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.