Zum Beispiel Tierpflege: Hattmannsdorfer modernisiert 14 Lehrberufe

Das neue Lehrberufspaket 1/2026 macht 14 Ausbildungsberufe fit für die Zukunft. Das Ministerium passt die Inhalte an neue Technologien und den Arbeitsmarkt an und macht erfolgreiche Test-Modelle zum dauerhaften Standard.

Praxisbeispiel Schönbrunn: Die neue Ordnung strukturiert die Tierpflege modern in Grundlagen, Tierumgang und Spezialbereiche. Schwerpunkte sind neben Haltung und Besucherbetreuung vor allem Artenschutz, Umweltstandards und moderne Weiterbildung.

Praxisbeispiel Schönbrunn: Die neue Ordnung strukturiert die Tierpflege modern in Grundlagen, Tierumgang und Spezialbereiche. Schwerpunkte sind neben Haltung und Besucherbetreuung vor allem Artenschutz, Umweltstandards und moderne Weiterbildung.

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus modernisiert mit dem Lehrberufspaket 1/2026 insgesamt 14 Lehrberufe. Damit werden die Ausbildungen an aktuelle technologische Trends, den Bedarf der Industrie und die Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst. Gleichzeitig gehen erfolgreiche Ausbildungsversuche fest in das reguläre System über.

Von Elektromobilität bis hin zur Weiterentwicklung der Tierpflege

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dazu: „Die Lehre ist ein Erfolgsmodell und das Rückgrat unserer Fachkräfteausbildung. Wer junge Menschen auf die Berufe der Zukunft vorbereiten will, muss auch die Ausbildung konsequent weiterentwickeln. Deshalb passen wir die Lehrberufe an neue Technologien, Digitalisierung und die Energiewende an. Mit dem neuen Lehrberufspaket setzen wir die Industriestrategie Schritt für Schritt um: von Elektromobilität und moderner Energietechnik bis hin zur Weiterentwicklung der Tierpflege mit einem stärkeren Fokus auf Artenschutz, digitale Anwendungen und moderne Wissensvermittlung. Damit schaffen wir attraktive Ausbildungswege für junge Menschen und sichern unseren Betrieben die Fachkräfte von morgen“.

Best-Practice-Beispiel im Tiergarten Schönbrunn

Wie die Modernisierung in der Praxis aussieht, zeigt der Tiergarten Schönbrunn mit seinen aktuell 14 Lehrlingen: Die neue Ausbildungsordnung gliedert die Tierpflege klar in die Kernbereiche Grundlagen, Tierumgang und spezielle Tätigkeiten. Neben Zucht, Haltung und Besucherbetreuung rücken nun auch Artenschutz, Umweltstandards und moderne Aus- sowie Weiterbildung stärker in den Fokus.