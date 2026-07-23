Sparpaket-Ausnahme: Mehr Geld für 500.000 Bürger ab 2027

Mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich erhalten Pflegegeld. Der Bund nimmt für die Pflegeunterstützung ab 2027 deutlich mehr Geld in die Hand.

Ein starkes Signal im Sozialbereich: Wer in Österreich auf Pflege angewiesen ist, kann sich auf staatliche Rückendeckung verlassen. Trotz des aktuell strikten Sparkurses der Regierung gibt es für Betroffene gute Nachrichten: Ab 2027 wird das Pflegegeld spürbar angehoben – davon profitieren österreichweit laut finanz.at 506.000 Menschen.

120 Millionen Euro mehr für pflegebedürftige Menschen

Damit Pflege in Zeiten der Teuerung leistbar ist, wird das Pflegegeld quer durch alle sieben Pflegestufen an die Inflation angepasst – eine Investition von immerhin 120 Millionen Euro. Das Pflegegeld bildet damit eine der wenigen Ausnahmen beim staatlichen Sparkurs und wird weiterhin an die Teuerung angepasst. Andere Sozialleistungen – darunter die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld und der Kinderabsetzbetrag – bleiben hingegen von der Valorisierung ausgenommen, was für Familien einen spürbaren realen Kaufkraftverlust bedeutet.

Schumann: „Wichtiger Beitrag zur sozialen Absicherung“

Die Einigung auf den vollen Inflationsausgleich beim Pflegegeld gilt als wichtiger Meilenstein für die soziale Absicherung. Für SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann steht fest, dass Pflegebedürftige sowie deren Pflegende diese gesicherte Erhöhung für 2027 dringend benötigen, um gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten finanziell geschützt zu sein.

Schumann spricht sich auch für Verstärkung des Pflegepersonals aus

Geld allein greift nach Einschätzung der Ministerin allerdings zu kurz: Um den wachsenden Bedarf nachhaltig zu decken, fordert sie vor allem attraktivere Arbeitsbedingungen und Verstärkung fürs Pflegepersonal. Damit hebt sich das Pflegegeld deutlich von anderen Leistungen ab – es gehört zu den wenigen Bereichen, die im Doppelbudget für 2027 und 2028 von den staatlichen Kürzungen verschont bleiben.

Bereits 2026 wurde das Pflegegeld angehoben

Bereits zu Jahresbeginn 2026 war das Pflegegeld um 2,7 Prozent erhöht worden. Je nach Pflegestufe bedeutete das monatlich zwischen 5,40 Euro und 58,20 Euro mehr. Für das Jahr 2027 ist erneut ein vollständiger Inflationsausgleich fest eingeplant.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 08:39 Uhr aktualisiert