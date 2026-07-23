So viele wie noch nie: Ab sofort gibt es 3.000 Poststellen in Österreich

Neuer Rekord für die Österreichische Post: Mit der Inbetriebnahme einer Poststation vor dem EUROSPAR-Markt in Schwanenstadt feiert die Post ihren 3.000. Standort.

Die Österreichische Post nimmt in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) ihre 3.000. Poststelle in Betrieb. Mit insgesamt 327 Postfilialen, 1.353 Postpartnern, 57 SB-Standorten und 1.263 Poststationen betreibt die Post das umfassendste Servicenetz ihrer Geschichte. Damit bietet das Unternehmen das bislang flächendeckendste Versorgungsnetz in ganz Österreich.

Einbindung der „ID Austria“ befindet sich derzeit in Arbeit

Die barrierefrei und rund um die Uhr zugängliche neue Station bietet über 90 Fächer und versorgt sich dank eines integrierten Photovoltaikmoduls vollkommen energieautark. Eine Einbindung der ID Austria befindet sich außerdem bereits in Arbeit. Der Ausbau geht zügig weiter – bis Ende 2026 soll das Netz österreichweit auf über 3.100 Poststellen anwachsen, bevor ab 2027 jährlich rund 10.000 zusätzliche Paket-Abholfächer folgen.

„Näher bei den Menschen als je zuvor“

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „Mit der 3.000sten Poststelle erreicht die Österreichische Post einen historischen Meilenstein. Wir betreiben heute das dichteste Netz unserer Geschichte und sind näher bei den Menschen als je zuvor. Unsere Postfilialen, Postpartner und Poststationen verbinden persönlichen Service vor Ort mit flexibler 24/7 Abholung und Aufgabe von Paketen. Gemeinsam mit der bank99 und YELLLOW verstehen wir uns damit als moderne Grundversorgerin für den Alltag der Menschen in ganz Österreich.“

„3.000ste Poststelle als Gewinn für Kundinnen und Kunden“

Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister (ÖVP): „Die Beteiligungen der Republik sind ein strategischer Standortfaktor und haben einen gesellschaftlichen Auftrag wahr zu nehmen. Die Österreichische Post zeigt mit ihrem Rekordnetz, was das konkret heißt: investieren, Infrastruktur ausbauen, Innovation vorantreiben und nahe bei den Menschen bleiben und die Versorgung sicherstellen. Die 3.000ste Poststelle ist ein Gewinn für die Kundinnen und Kunden, die Regionen und den Wirtschaftsstandort Österreich.“