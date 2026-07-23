12-Millionen-Euro-Gewinn: Steirischer Lotto-Millionär bleibt verschwunden

Österreich wartet auf ein Lebenszeichen des neuen Lotto-Millionärs. Zwar wurde der historische Achtfachjackpot in der Steiermark geknackt, doch der Gewinner oder die Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet.

Mit einem einzigen Quicktipp schrieb ein bislang unbekannter Steirer oder eine unbekannte Steirerin Lotto-Geschichte, 5 Minuten hat berichtet: Steirer gewinnt 12 Millionen Euro: Historischer Lotto-Rekord geknackt. Der historische Achtfachjackpot brachte einen Gewinn von 12.050.822,50 Euro, doch obwohl seit der Ziehung bereits einige Tage vergangen sind, fehlt von dem oder der Glücklichen weiterhin jede Spur.

Lotterien: „Der oder die Gewinner:in hat sich bisher noch nicht bei uns gemeldet“

Gegenüber 5 Minuten bestätigen die Österreichischen Lotterien, dass der Millionengewinn bislang nicht beansprucht wurde. „Der oder die Gewinner:in hat sich bisher noch nicht bei uns gemeldet.“ Der Gewinnschein wurde vergangenen Freitag als Quicktipp für zwei Ziehungen in einer steirischen Annahmestelle gespielt. Mit den sechs richtigen Zahlen gelang schließlich der erste Achtfachjackpot in der Geschichte der Österreichischen Lotterien.

12 Millionen Euro warten auf ihren Besitzer

Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, muss sich der Besitzer oder die Besitzerin des Wettscheins bei den Österreichischen Lotterien melden. Anschließend wird der Originalspielschein überprüft. Erst danach kann der Gewinn überwiesen werden. Eile ist allerdings nicht geboten: Für die Anmeldung eines Lotto-Gewinns gilt eine Frist von drei Jahren. Dass sich Gewinner nicht sofort melden, kommt laut den Österreichischen Lotterien immer wieder vor. Vor allem kleinere Gewinne bleiben regelmäßig unbeachtet oder werden schlicht vergessen. In seltenen Fällen werden sogar Sechser nicht innerhalb der Frist abgeholt. Verfällt ein Gewinn, fließt das Geld wieder in den Gewinntopf und wird bei späteren Ziehungen erneut ausgespielt.