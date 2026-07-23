SPAR-Lehrlinge sichern über 9.300 „Too Good To Go“-Sackerl

Neben der konkreten Rettung von Lebensmitteln stand bei der Aktion vor allem im Fokus, das Bewusstsein des Nachwuchses für nachhaltiges Handeln und unternehmerische Verantwortung zu schärfen. SPAR-Auszubildende in 745 Märkten übernahmen kürzlich das Kommando beim Thema Lebensmittelrettung. In nur zwei Wochen stellten sie eigenverantwortlich über 9.300 „Too Good To Go“-Sackerl zusammen und verkauften diese an die Kundschaft.

„Der Too Good To Go-Schwerpunkt hat mir gezeigt, wie viel Planung hinter den Produkten in den Regalen steckt und wie wichtig es ist, bewusst mit Lebensmitteln umzugehen. Mir hat besonders gefallen, dass wir die Sackerl selbst zusammenstellen konnten. Es fühlt sich gut an, einen Beitrag zu leisten und zu sehen, wie viele Kundinnen und Kunden das Angebot auch nutzen.“ Armin Özdemir (2. Lehrjahr)

Gelebte Nachhaltigkeit

Durch das Projekt sammelten die Auszubildenden praktische Erfahrungen im Marktalltag. Eigenverantwortliches Handeln ist ein fester Bestandteil der Ausbildung bei SPAR: Die Lehrlinge lernen von Beginn an Abläufe wie die Bestellplanung und die Pflege der Ware so zu gestalten, dass Ressourcen geschont werden. Initiativen wie die Kooperation mit „Too Good To Go“ dienen dazu, dieses theoretische Wissen in der Praxis anzuwenden. Die Kooperation mit „Too Good To Go“ besteht bereits seit 2021.