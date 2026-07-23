Teils sogar günstiger als vorgeschrieben: Supermärkte geben Mehrwertsteuersenkung an Kunden weiter

Die Preismonitore der Arbeiterkammer Wien und Steiermark bestätigen, dass Supermärkte in Österreich die reduzierte Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel – eine Senkung von 10 Prozent auf 4,9 Prozent – eins zu eins an die Kundschaft weitergeben. Demnach werden viele Lebensmittel sogar stärker verbilligt als gesetzlich vorgesehen.

Rainer Will: „Lebensmittelhandel hat Wort gehalten“

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands dazu: „Jetzt ist es amtlich, der heimische Lebensmittelhandel hat Wort gehalten und die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel vollständig an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. Das bestätigt nicht nur die Österreichische Nationalbank, sondern auch die Arbeiterkammer auf Basis einer breiten Preiserhebung.“

AK Steiermark überprüfte 343, AK Wien 576 Produkte

Umfangreiche Analysen der Arbeiterkammer – mit 343 untersuchten Produkten bei fünf Anbietern in der Steiermark sowie 576 Artikeln bei sieben Ketten in Wien – zeigen ein klares Bild: Die steuerliche Entlastung wird von allen Supermärkten und Diskontern vollständig weitergegeben. Zahlreiche Geschäfte verbilligten ihre Waren auch über das gesetzlich geforderte Maß hinaus.

6 Millionen in Inflations-Dämpfung investiert

Rund sechs Millionen Euro investierte der Lebensmittelhandel nach monatelanger Vorbereitung in die Umstellung seiner Systeme. Die Entscheidung, welche Waren von der Senkung auf 4,9 Prozent profitieren, lag jedoch nicht beim Handel, sondern per UStG-Novelle bei der Bundesregierung. Die Händler setzten diese staatlichen Vorgaben lediglich 1:1 um. Laut Statistik Austria stiegen die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im Juni 2026 nur um 1,3 Prozent– verglichen mit einer Gesamtinflation von 3,2 Prozent. Damit wirkte der heimische Lebensmittelhandel spürbar inflationsdämpfend.