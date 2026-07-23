Wenn unser Obst schwarz wird: Gefährliche Schädlinge im Anflug

Alarm in der Landwirtschaft: Walnussfruchtfliegen sind derzeit quer durch Österreich unterwegs. In Wien, im Burgenland, in Tirol, Kärnten, der Steiermark sowie in Nieder-und Oberösterreich wurden die ersten Tiere gefangen.

Ganz schön fies: Die Walnussfruchtfliege legt ihre Eier in die Früchte, die dadurch „schwarz und ungenießbar“ werden. Mit dem Start der Flugzeit steigt das Risiko für massive Ernteausfälle – besonders in Österreichs warmen Regionen, warnt jetzt die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit).

Auch Zünsler und Wickler aktiv

Im Osten Österreichs wurden zudem Jungraupen des Buchsbaumzünslers entdeckt. Auch die gefräßigen Apfel-, Trauben- und Pflaumenwickler sind bereits in Wien und Umgebung unterwegs. Die Schädlinge können Obstplantagen und Gärten schwer treffen, heißt es weiter.

Klebefallen und Pestizide

Die AGES empfiehlt jetzt, vermehrt Klebefallen anzubringen und – falls nötig – Pestizide aus dem Pflanzenschutzmittel-Register einzusetzen. Achtung: Wer Obstbäume oder Buchs im Garten hat, sollte die nächsten Wochen besonders aufmerksam sein.