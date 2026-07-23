ÖBB-Panne bei Semmering: Railjet fährt an wartenden Passagieren vorbei

Ein Railjet auf dem Weg nach Graz sorgte am Mittwochabend für überraschte Gesichter am Bahnhof Semmering. Der Zug fuhr am geplanten Halt vorbei. Die ÖBB erklären nun, wie es dazu kam.

Für einige Fahrgäste am Bahnhof Semmering endete der Mittwochabend anders als geplant. Der Railjet 1152 auf der Strecke von Wien-Meidling nach Graz hätte um 21.39 Uhr einen planmäßigen Halt einlegen sollen, doch dazu kam es nicht. Mit wenigen Minuten Verspätung erreichte der Zug den Bahnhof. Statt anzuhalten, setzte der Railjet seine Fahrt jedoch fort. Reisende, die am Semmering aussteigen wollten, mussten daher unfreiwillig bis zum nächsten Halt nach Mürzzuschlag weiterfahren.

Durchsage informiert über „Hoppala“

Nach der ungeplanten Weiterfahrt sorgte eine ungewöhnliche Durchsage der Zugbegleiterin für Verwunderung unter den Passagieren. Sie erklärte den verpassten Halt mit einem lockeren Hinweis und sprach von einem Missgeschick. Eine konkrete Ursache für das Versäumnis wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht genannt.

Triebfahrzeugführer übersah Halt im Fahrplan

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigten die ÖBB am Donnerstag den Vorfall und nannten den Grund für die Panne. „Der Triebfahrzeugführer hat den Halt in Semmering im Buchfahrplan übersehen“, erklärt ein Sprecher im Gespräch mit 5 Minuten. „Das ist natürlich unangenehm für die Fahrgäste. Der Lokführer bedauert es sehr und entschuldigt sich“, heißt es weiter. Es habe ein Gespräch mit dem Triebfahrzeugführer gegeben, er sei bisher auch noch nie unangenehm aufgefallen, es war ein „menschlicher Fehler“, wird seitens der ÖBB betont.

Passagiere mussten auf Alternativen ausweichen

Für jene Passagiere, die eigentlich in Semmering aussteigen wollten, gab es eine Lösung: Sie konnten in Mürzzuschlag den Zug verlassen und mit der nächsten Verbindung, welche nur etwa 10 bis 12 Minuten später fuhr, wieder zurück zum Bahnhof Semmering fahren. Aber auch wartende Fahrgäste am Bahnhof waren betroffen. Wer Richtung Graz weiterreisen wollte, musste jedoch rund zwei Stunden auf die nächste Zugverbindung warten. Die Fahrgäste müssen für die Unannehmlichkeiten selbstverständlich nicht aufkommen und bekommen ihre Ticktes zurückerstattet, so die ÖBB.