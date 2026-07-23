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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Polizist, der bei einem Auto steht und einen Führerschein anschaut.
Kontrolle in Wels endet mit mehreren Anzeigen für Autofahrer.
Wels
23/07/2026
THC-Test positiv

„Übermüdeter“ Autofahrer fliegt auf: Führerschein entpuppt sich als Fälschung

Ein Autofahrer (28) ist am Donnerstag in der Welser Innenstadt ins Visier der Polizei geraten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur einen gefälschten Führerschein, sondern auch Hinweise auf Suchtmittelkonsum fest.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Eine Verkehrskontrolle in der Welser Innenstadt hat am Donnerstagvormittag mehrere Verstöße eines Autofahrers ans Licht gebracht. Der 28-Jährige steht nun vor mehreren Anzeigen. Gegen 10.15 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Autofahrer auf, der laut Polizei einen übermüdeten Eindruck machte. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten Fahrer sowie Wagen.

Führerschein entpuppte sich als Fälschung

Dabei händigte der Mann einen kroatischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Im Zuge der Kontrolle wurde außerdem die Identität des Lenkers festgestellt. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus Wels.

Untersuchung verweigert

Laut Polizei zeigte der Mann mehrere Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Ein freiwillig durchgeführter Urinschnelltest reagierte positiv auf THC. Der 28-Jährige wurde daraufhin zu einer klinischen Untersuchung durch einen Amtsarzt aufgefordert, verweigerte diese jedoch. Die Beamten stellten den gefälschten Führerschein sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

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