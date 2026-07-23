Luftdruck steigt, Wetter beruhigt sich: Das erwartet die Österreicher am Freitag

Am Freitag beruhigt sich das Wetter in Österreich wieder etwas. Während es im Westen den ganzen Tag strahlend sonnig ist, ziehen im Osten auch Wolken durch. Die Schauerneigung bleibt aber auch dort gering.

Am Freitag, 24. Juli 2026, beruhigt sich das Wetter mit steigendem Luftdruck in Österreich wieder. Die Experten der GeoSphere Austria dazu: „In Vorarlberg und Tirol ist es daher von der Früh weg strahlend sonnig. Tagsüber ist es oft sogar wolkenlos, einzelne hohe Schleierwolken am Nachmittag stören kaum.“

Schauerneigung bleibt auch im Osten gering

Etwas unbeständiger zeigt sich das Wetter dagegen im Osten des Landes. „Hier machen sich nach einem oft sonnigen Start im Tagesverlauf einige Wolken bemerkbar, die Schauerneigung bleibt aber gering“, so die Meteorologen. Die Frühtemperaturen liegen noch zwischen sechs und 15 Grad, die Höchstwerte dann bei zwischen 20 und 28 Grad. Die höchsten Temperaturen werden dabei im sonnigen Westen erwartet.