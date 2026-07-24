Österreich darf abstimmen: Das sind die möglichen neuen Motive für Euro-Scheine

Finalisten vorgestellt: Die EZB hat die Auswahlliste der Designentwürfe für die nächsten Euro-Scheine veröffentlicht. Die Bevölkerung ist zum Mitbestimmen aufgerufen.

Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen Banknoten wird der EZB-Rat voraussichtlich gegen Jahresende fällen.

Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen Banknoten wird der EZB-Rat voraussichtlich gegen Jahresende fällen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die finalen Motive für die neuen Euro-Scheine präsentiert. Ab sofort kann die Bevölkerung in einer europaweiten Online-Umfrage über die Vorschläge abstimmen. Zur Auswahl stehen die beiden Themenwelten „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“.

„Euro-Banknoten sind mehr als ein Zahlungsmittel – sie sind eine der greifbarsten Ausdrucksformen Europas. Durch Designs, die Schönheit und Sinn in sich vereinen, werden sie unsere gemeinsame Identität stärken.“ Christine Lagarde, Präsidentin der EZB

Moderne Sicherheitsmerkmale und frisches Design für Bargeld

Anlässlich der von Robert Kalina entworfenen Erstausgabe betont der Direktor der Österreichischen Nationalbank Thomas Steiner, dass der Euro 2002 zum zentralen Symbol der europäischen Integration wurde. Nach fast einem Vierteljahrhundert habe er sich als zweitwichtigste Weltwährung etabliert, die für Stabilität bürge. Da Bargeld jedoch nicht nur sicher und praktisch sein müsse, arbeite man kontinuierlich an moderneren Sicherheitsmerkmalen und einem frischen Design.

Bargeld ist und bleibt Bestandteil im Zahlungsverkehr

„Bargeld ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Zahlungsverkehrs. Wahlfreiheit bei der Bezahlung ist ein zentrales Anliegen des Eurosystems. Deshalb werden die Euro-Banknoten laufend weiterentwickelt und mit noch moderneren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Jetzt startet ein breiter öffentlicher Beteiligungsprozess, bei dem alle Europäerinnen und Europäer ihre Meinung zu den Gestaltungsvorschlägen einbringen können. Das ist wichtig, denn die Euro-Banknoten gehören den Menschen in Europa – sie sollen sich auch in ihrem Design wiederfinden“, unterstreicht Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Bevölkerung kann jetzt abstimmen

Die Finalisten gingen aus einem europaweiten Wettbewerb hervor, für den sich über 1.200 Grafikdesigner bewarben. 25 von ihnen wurden ausgewählt, um Entwürfe zu den festgelegten Themen einzureichen. Eine unabhängige Fachjury aus 21 Experten – unter anderem aus Design, Neurowissenschaften und Geschichte – filterte daraus die zehn besten Konzepte heraus. Nun ist die Öffentlichkeit gefragt: Über diese Top 10 kann die europäische Bevölkerung im Rahmen einer EZB-Online-Umfrage noch bis zum 21. September 2026 abstimmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 08:26 Uhr aktualisiert