Wegen teurem Tanken: ÖAMTC fordert stärkere Senkung der Mineralölsteuer

Die Spritpreise sind zuletzt wieder stark gestiegen. 0,8 Cent Steuerentlastung reicht laut ÖAMTC bei Literpreisen über zwei Euro nicht aus.

Die Spritpreise in Österreich steigen wieder stark und klettern vielerorts über zwei Euro. Der Mobilitätsclub ÖAMTC fordert deshalb eine deutlich stärkere Senkung der Mineralölsteuer im August. Die derzeitige Reduktion um 0,8 Cent sei wirkungslos und widerspreche dem Versprechen der Politik, kein Krisengewinner zu sein. Als Vorbild nennt der Club die Spritpreisbremse vom April: Damals brachten Steuersenkung und Margenbegrenzung eine Entlastung von rund zehn Cent pro Liter.

Preiskoppelung zeigte nur bedingt Wirkung

Ein altbekanntes Phänomen bestätigt sich erneut: Sinkende Rohölpreise (z. B. durch Friedensgespräche) kommen an den Tankstellen kaum an, während Preisanstiege bei neuen Konflikten sofort weitergereicht werden. Im Juni fielen die Spritpreise in Österreich zudem spürbar langsamer als im EU-Durchschnitt. Laut ÖAMTC beweist dies, dass die Kopplung an internationale Notierungen keineswegs garantiert, dass billigeres Öl auch den Konsumenten zugutekommt.

Es brauche gut durch gerechnete Preismechanismen an „Spritpreisbörsen“

Vor diesem Hintergrund erneuert der Mobilitätsclub seinen Appell, die Preisbildung auf EU-Ebene genau unter die Lupe zu nehmen. Nur wenn die Preismechanismen an den relevanten Treibstoffbörsen fair und transparent gestaltet sind, lässt sich auch ein gerechtes Preisniveau an den Zapfsäulen sicherstellen.