Stundenlang ohne Wasser und Futter: 8 Welpen aus Horror-Transport gerettet

Bei einer Kontrolle auf der A4 in Niederösterreich hat die Polizei acht Hundewelpen aus einem tierschutzwidrigen Transport gerettet. Die Tiere waren stundenlang ohne Wasser und ausreichende Versorgung unterwegs.

Unter der Einsatzleitung der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich fand am 23. Juli 2026 auf dem Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha an der Ostautobahn eine fremdenpolizeiliche Schwerpunktaktion statt. Bei diesen Kontrollen standen Einsatzkräfte der Fremden- und Grenzpolizeilichen Einheit PUMA, der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, des Zollamts sowie des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl im Einsatz.

Ohne Wasser und Futter: 8 Welpen von Polizei gerettet

Die Einsatzkräfte kontrollierten im Zuge der Schwerpunktaktion gegen 17.45 Uhr einen rumänischen Kastenwagen. Im Laderaum befanden sich acht erst rund fünf Wochen alte Hundewelpen in einer völlig ungesicherten Transportbox. Die Tiere waren bereits mehr als sieben Stunden und rund 540 Kilometer ohne Wasser, Futter oder eine entsprechende Klimatisierung des Laderaumes transportiert worden. Der rumänische Fahrzeuglenker verstrickte sich zunächst in widersprüchliche Angaben. Die Kontrolle ergab schließlich, dass die Welpen an einer Tankstelle in Ungarn, nahe der rumänischen Grenze, übernommen worden waren. Transportpapiere, EU-Heimtierausweise und die erforderliche Zulassung fehlten; mitgeführt wurden lediglich blanko Impfzertifikate.

©LPD NÖ/FGA

Lenker und Transportunternehmen angezeigt

Das unnötige Leiden der Tiere konnte aufgrund der Kontrolle gestoppt werden. Die Einsatzkräfte der Polizei versorgten die Welpen nach deren Auffindung sofort mit Wasser. Auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha wurden die Hundewelpen einem Tierschutzverein zur weiteren Versorgung übergeben. Gegen den Fahrzeuglenker und das Transportunternehmen wurden mehrere Anzeigen nach dem Tiertransportgesetz erstattet sowie 3.000 Euro Sicherheitsleistung eingehoben.