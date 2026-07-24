„Wir rufen nicht nach 17 Uhr an“: BAWAG warnt jetzt alle Kunden

Nutzer der BAWAG-App bekommen derzeit wieder einmal eine Betrugswarnung angezeigt. Derzeit sind scheinbar betrügerische Anrufe im Namen der Bank unterwegs, worauf Kunden jetzt achten sollten.

„Achtung: Betrügerische Anrufe im Namen der BAWAG.“ Dieser Warnhinweis ploppt aktuell bei Kunden der Bank in der App auf, nachdem man sich angemeldet hat. Derzeit würden sich demnach Betrüger am Telefon als BAWAG-Mitarbeiter ausgeben und behaupten, dass es verdächtige Transaktionen am Konto gebe. „Diese Anrufe stammen nicht von uns“, stellt die Bank in der Warnung klar.

©BAWAG-App In der App warnt die BAWAG derzeit wieder vor Betrugsanrufen.

Manchmal kommt sogar eine zusätzliche SMS

Besonders kritisch sind Betrugsanrufe mittlerweile auch deswegen, weil oft echte oder bekannte BAWAG-Nummern angezeigt werden können. „In manchen Fällen erhalten Kund:innen sogar eine zusätzliche SMS, die das Gespräch scheinbar bestätigt und den Eindruck eines legitimen Kontakts verstärken soll“, heißt es seitens der bekannten Bank online.

BAWAG holt Karten nie bei dir zu Hause ab

Wichtig ist es der BAWAG nun klarzustellen, dass man Karten prinzipiell nie bei Kunden abholen würde oder diese dazu auffordere, sie per Post an die Bank zu schicken. Da scheinbar einige Anrufe außerhalb der typischen Bank-Zeiten getätigt wurden, versichert man außerdem: „Wir rufen nicht nach 17 Uhr an.“ Und Betrüger scheinen auch versucht haben, über Stornierungen zum Erfolg zu kommen. Dazu erklärt man, dass Stornierungen von vorbereiteten, verdächtigen Transaktionen keine zusätzliche Freigabe benötigen würden. Denn: „Sie können Stornierungen direkt im eBanking in der Auftragsmappe durch Löschen der vorbereiteten Transaktion durchführen.“

Bei Betrugsverdacht: BAWAG rät zur Notfallsperre

Sollte man jetzt den Verdacht haben, bereits Opfer von Betrügern geworden zu sein, rät die Bank, dass man entweder die Notfallsperre in der BAWAG App nutzen soll oder bei der Nummer 0599 05995 anrufen muss. „Andere Nummern sind betrügerisch“, warnt man und fordert die Kunden abschließend noch dazu auf, wachsam zu bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 17:10 Uhr aktualisiert